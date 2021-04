È ufficiale: si potenzia a Sondrio il servizio dell’emergenza e urgenza. Dal 1° maggio verrà aggiunta a Bormio una automedica attiva 24 ore su 24, mentre a Morbegno è già stata aggiunta un’ambulanza 24 ore su 24.

Estensione per l’elisoccorso h24

Inoltre il direttore generale dell’Assessorato regionale al Welfare, Giovanni Pavesi, ha già disposto l’estensione dell’attuale servizio di elisoccorso ‘h.12’, a 24 ore su 24, con base a Caiolo (Sondrio). Per questo ultimo servizio si è in attesa della data di attivazione.

Il lavoro di Fontana, Moratti e Sertori

A darne notizia è l’assessore regionale a Enti locali, Montagna e Piccoli Comuni, il valtellinese Massimo Sertori, che, in queste ultime settimane ha lavorato, insieme al presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, e alla vicepresidente, Letizia Moratti, per arrivare a questo risultato, confermato durante la seduta di Consiglio regionale di martedì 13 aprile.

Potenziamento effettivo

“Stiamo parlando – commenta soddisfatto Sertori – di un effettivo potenziamento del servizio sanitario di emergenza-urgenza in provincia di Sondrio, territorio interamente montano, che implica difficili spostamenti per il raggiungimento dei presidi ospedalieri”.

Periodo di emergenza sanitaria

In questo momento di emergenza sanitaria, l’ospedale Morelli di Sondalo ha le attività ordinarie limitate a causa delle degenze Covid-19. “Naturalmente questo potenziamento – rimarca Sertori – non andrà a inficiare sul futuro di questo presidio. Sul quale è in corso una fitta interlocuzione tra i sindaci dell’Alta Valle e un tecnico di grande esperienza”.

Un punto di riferimento per media e alta Valtellina

“Dialogo – conclude Sertori – che va avanti da mesi al fine di trovare le soluzioni migliori e condivise con il territorio. E quindi rilanciare l’ospedale Morelli. Affinchè torni ad essere un punto di riferimento sanitario e di emergenza-urgenza per media e alta Valtellina”.

gus