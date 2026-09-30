Risorse per lo sviluppo tecnologico delle startup in Lombardia

Regione Lombardia rafforza il sostegno alle startup innovative con una nuova misura da 15,6 milioni di euro destinata alle imprese ad alto contenuto tecnologico nella fase ‘early stage’, con un focus specifico sulle nuove soluzioni per l’energia.

Startup sviluppo tecnologico, il percorso di avvio

L’intervento, voluto dall’assessore allo Sviluppo economico Guido Guidesi, accompagna le startup nei passaggi più delicati del percorso di avvio, dalla ricerca alla prototipazione, dalla sperimentazione alla validazione industriale, sostenendo l’avanzamento del Technology Readiness Level (TRL) delle soluzioni sviluppate. L’obiettivo è favorire il passaggio dall’innovazione tecnologica a prodotti e servizi pronti per il mercato, rafforzando la capacità delle imprese di crescere, industrializzarsi e competere.

Le agevolazioni previste dalla misura

La misura prevede un contributo a fondo perduto fino all’80% delle spese ammissibili, con un contributo massimo di 1 milione di euro per startup. Il limite sale a 1,5 milioni di euro per le startup con sede operativa nelle aree lombarde ammesse agli aiuti a finalità regionale previsti dalla normativa europea.

Focus specifico sul tema energia

Della dotazione complessiva, 7 milioni di euro sono riservati ai progetti energetici che sviluppano soluzioni innovative finalizzate, in via diretta e prevalente, alla resilienza, all’efficienza o anche all’autosufficienza energetica.

Startup con sede operativa in Lombardia

Possono accedere alla misura le startup innovative in possesso dei requisiti previsti dall’avviso, tra cui l’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese dedicata alle startup innovative e la presenza di una sede operativa in Lombardia o l’impegno a costituirne una. Le domande possono essere presentate fino alle ore 15 del 25 novembre 2026, esclusivamente attraverso la piattaforma regionale Bandi e Servizi.

La strategia regionale

Il provvedimento si inserisce nella strategia di Regione Lombardia per sostenere imprenditorialità, innovazione, competitività e nascita di nuove imprese, attraverso un sistema di strumenti capace di accompagnare le startup nelle diverse fasi del loro sviluppo.

Le iniziative in campo

In questa direzione si collocano anche ‘StartCup Lombardia’, la competizione dedicata alla nascita di nuove imprese innovative realizzata in collaborazione con le università lombarde; ‘Nuova Impresa 2026’, rivolta a chi avvia una nuova attività; le ‘Competition’ settoriali, dedicate a progetti innovativi nei diversi comparti produttivi; e gli strumenti ‘Lombardia Venture’ e ‘Lombardia Venture STEP’ finalizzati a rafforzare l’accesso al capitale per le imprese innovative.

Risorse rilevanti

La nuova misura concentra quindi risorse significative su una fase strategica per la crescita delle startup, sostenendo il passaggio dalla sperimentazione tecnologica alla validazione industriale e alla successiva capacità di ingresso sul mercato.

Investimenti e opportunità

L’intervento punta così a rafforzare l’ecosistema lombardo dell’innovazione, favorendo la trasformazione della ricerca e delle nuove tecnologie in imprese, prodotti, investimenti e opportunità di sviluppo per il sistema economico regionale.