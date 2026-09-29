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Circuito dei borghi e nuove misure per valorizzare i presepi lombardi

Un circuito dei Borghi per la valorizzazione dei presepi lombardi e sostenere il lavoro di artigiani, associazioni, parrocchie e volontari

Caruso: sosteniamo il lavoro di artigiani, associazioni, parrocchie e volontari. Nel progetto di legge le modalità per sostenere le iniziative già nel 2026

“Un circuito dei Borghi del presepe, una settimana dedicata e strumenti per sostenere le iniziative già nel 2026. Vogliamo dare maggiore visibilità ai presepi lombardi e sostenere il lavoro di artigiani, associazioni, parrocchie e volontari che ogni anno rinnovano questa tradizione nei nostri paesi”. Lo ha detto l’assessore alla Cultura di Regione Lombardia Francesca Caruso, intervenuta in Consiglio regionale sul progetto di legge dedicato alla valorizzazione e alla promozione dei presepi lombardi.

Valorizzazione dei presepi lombardi

“Il presepe  – ha aggiunto Caruso – è uno dei capisaldi della nostra identità e custodisce le radici cristiane, culturali e popolari delle nostre comunità. È anche un patrimonio di capacità artigianali, tramandate attraverso il lavoro di persone che spesso realizzano allestimenti di grande valore con risorse limitate. Questo impegno merita un riconoscimento e un sostegno concreto, anche per coinvolgere i più giovani e trasmettere loro questi saperi”.

Settimana del presepe lombardo

Il provvedimento prevede la Settimana del presepe lombardo, la valorizzazione dei presepi come musei a cielo aperto e la creazione del circuito dei Borghi del presepe, con l’obiettivo di promuovere anche il turismo culturale legato alle tradizioni. Per il 2026 sono previste modalità di attuazione semplificate e sperimentali a sostegno delle iniziative sul territorio.

“Un presepe – ha chiosato – può diventare il motivo per visitare un borgo e scoprirne la storia. Vogliamo far conoscere queste realtà e aiutare chi le tiene vive”.

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