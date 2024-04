“Il Cineturismo è un’opportunità straordinaria per il comparto turistico in una pragmatica collaborazione reciproca con la cultura”.

Così Barbara Mazzali, assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Moda di Regione Lombardia che interverrà agli ‘Stati generali del cinema’, in calendario dal 12 al 14 aprile a Siracusa, nella splendida cornice del Castello di Maniace.

L’iniziativa, organizzata dall’Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo della Regione Siciliana, vede la partecipazione di personalità delle istituzioni e rappresentanti della filiera del cinema e dell’audiovisivo italiano, con l’obiettivo di promuovere una riflessione su scenari e tendenze, esaltando l’indotto legato al turismo cinematografico.

Assessore Mazzali: turismo e cultura ‘anime gemelle’

“Cultura e turismo – spiega Mazzali – sono due ‘anime gemelle’ che percorrono insieme la stessa strada. L’unico nostro interesse è quello di portare benefici ai nostri territori. In Italia abbiamo consolidate realtà che hanno beneficiato di questa trasversalità. Restando in Sicilia, la Regione che ha organizzato gli ‘Stati Generali del Cinema’, a Modica e nel Ragusano, dove è stata girata la famosa serie Tv ‘Il Commissario Montalbano’, si è creato un vero e proprio fenomeno turistico. Sono arrivate persone da tutto il mondo, attratte dalle bellezze del territorio viste sullo schermo”.

In questo quadro, prosegue l’assessore, “la mia presenza a questo importante evento a Siracusa è di rilievo. Obiettivo approfondire tutte le opportunità che il mondo del cinema può svelare ai nostri territori. Inoltre, i rapporti che legano la Sicilia alla Lombardia sono ancor di più impreziositi dai recenti doni fatti alla nostra regione dall’ ‘artista delle luci’, siciliano di nascita, Domenico Pellegrino. Si tratta, precisa Mazzali, di “due opere di grande bellezza esposte proprio a Palazzo Lombardia”.

Uno scambio culturale Lombardia-Sicilia

E’ proprio il rapporto personale tra Mazzali e l’artista Pellegrino “ad avere, nel tempo, indirettamente sollecitato i contatti con la Giunta siciliana. I Rapporti si sono intensificati durantel’ultima Borsa Internazionale del Turismo (BIT)” sottolinea Mazzali. “La conoscenza dell’artista siciliano – racconta – è stata casuale e legata all’episodio della ‘barca sospesa’ collocata sul lago di Garda lo scorso anno da parte di un’importante azienda fornitrice di servizi energetici. L’installazione ci raccontava un’emergenza idrica non veritiera. E per questo, dopo una battaglia politica da me condotta personalmente, è stata rimossa. Per non consentire la distruzione dell’opera Domenico Pellegrino si è rivolto a me. Prontamente ho dato la disponibilità a trovare un luogo che potesse accogliere l’opera d’arte. Ma anche che salvasse la barca. Da questo episodio ho potuto apprezzare le qualità professionali e umane dell’artista. Qualità che si potranno apprezzare anche nella sua mostra ‘Iconic Women’ ospitata a Palazzo Lombardia per il FuoriSalone”.

Assessore Caruso: il cinema racconta in modo unico i territori

“Il cinema riesce a raccontare il territorio in un modo unico” afferma Francesca Caruso, assessore alla Cultura di Regione Lombardia. “Negli ultimi anni – continua – la possibilità di far conoscere le location di serie televisive o prodotti audiovisivi in generale ha portato ad ampliare la platea di turisti e visitatori. L’immagine che la ‘settima arte’ riesce ad offrire al grande pubblico è un viaggio alla scoperta di emozioni. Ma anche di identità che i singoli luoghi riescono ad offrire. Sicilia e Lombardia hanno infatti in comune tanta bellezza. Bellezza che ogni giorno ha bisogno di essere raccontata. Due regioni dall’immenso patrimonio storico, culturale e naturalistico che rendono unico il nostro Paese”.