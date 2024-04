Stazioni ferroviarie più accessibili con i fondi stanziati da Regione

Regione Lombardia stanzia 41 milioni di euro per rendere più accessibili le stazioni ferroviarie attraverso il riassetto e la razionalizzazione dei piazzali esterni e degli accessi, il potenziamento della rete ciclopedonale verso gli scali, l’aumento delle postazioni per il ricovero delle biciclette, il bike e car sharing e gli interventi per l’interscambio tra diversi mezzi di trasporto.

Il provvedimento, denominato ‘Multimodale Urbano’ e finanziato con fondi PR FESR 2021-2027, è stato approvato dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore alle Infrastrutture e Opere pubbliche.

Progetti di Rfi e Comuni

“Attraverso questa delibera – ha detto l’assessore regionale alle Infrastrutture e Opere pubbliche – Regione Lombardia finanzierà progetti presentati dai Comuni e da Rfi per realizzare infrastrutture che incentivino l’utilizzo del trasporto pubblico, migliorando il sistema complessivo di accessibilità alle stazioni ferroviarie“.