Ristrutturazioni, potenziamento dei servizi e nuove dotazioni sanitarie a Bormio, Sondalo e Livigno rafforzano la rete sanitaria dell’Alta Valtellina in vista dei Giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano Cortina 2026 e per il futuro.

Nel corso della visita istituzionale dell’assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso, sono stati presentati gli interventi realizzati sulle strutture locali, finalizzati a garantire sicurezza, appropriatezza delle cure ed eredità duratura per il territorio.

BORMIO – POLICLINICO OLIMPICO E FORESTERIA

A Bormio è stato presentato il nuovo Policlinico Olimpico, realizzato con moduli removibili secondo le indicazioni del Comitato Olimpico Internazionale. La struttura è un poliambulatorio di circa 550 metri quadrati, dotato anche di area di degenza, a supporto delle attività sanitarie durante i Giochi. Contestualmente, l’ex RSA Villa del Sorriso è stata oggetto di interventi di ristrutturazione che hanno consentito di ricavare 27 camere utilizzabili come foresteria. Al termine dell’evento olimpico, il Policlinico verrà smontato e i moduli resteranno nella disponibilità di Regione Lombardia per la gestione di emergenze sanitarie future. L’area oggi occupata dalla struttura consentirà inoltre la realizzazione di parcheggi pubblici, a beneficio del territorio. Complessivamente, i costi relativi agli interventi sul territorio di Bormio ammontano a oltre 4,2 milioni di euro.

SONDALO – POTENZIAMENTO DEL PRONTO SOCCORSO DELL’OSPEDALE MORELLI

All’Ospedale Morelli di Sondalo è stato inaugurato il nuovo assetto del Pronto soccorso, frutto di un intervento di adeguamento e potenziamento programmato dall’ASST Valtellina e Alto Lario per un investimento complessivo di 1,5 milioni di euro, finanziato da Regione Lombardia. La prima fase dei lavori, già completata e collaudata, ha consentito l’attivazione di tre posti di Osservazione breve intensiva (OBI) con sale visita dedicate, triage, camera calda e percorsi separati per atleti e delegazioni olimpiche. Il Pronto soccorso è pienamente operativo dal 27 gennaio, con le prime prese in carico dei pazienti. Ed ancora una RMN (risonanza magnetica) apparecchiatura di ultima generazione già attiva da dicembre scorso. Gli interventi hanno interessato la realizzazione di nuovi spazi per visite e piccoli interventi, dotati di ecografia e radiografia mobile, una nuova postazione di triage, percorsi dedicati e aree di supporto per i familiari, oltre al completo rifacimento degli impianti elettrici e all’installazione di sistemi di climatizzazione, ventilazione e controllo dell’umidità. La seconda fase dei lavori, costituirà una legacy olimpica e porterà al completo ammodernamento del Pronto Soccorso, con la riorganizzazione dei percorsi di emergenza-urgenza e l’adeguamento strutturale e impiantistico dell’intera area. Gli interventi infrastrutturali per l’Ospedale di Sondalo sono di oltre 3,9 milioni di euro.

LIVIGNO – CASA DELLA SANITÀ E MODELLO OLIMPICO

A Livigno sono stati presentati i nuovi servizi ad alta specializzazione all’interno della Casa della Sanità, completamente ristrutturata . Tra gli interventi principali: nuova diagnostica radiologica al piano -2 con RMN, TAC e tavolo RX; realizzazione di due nuovi montalettighe e di un tunnel di collegamento tra elisuperficie ed edificio; ristrutturazione del primo piano, ora sede dell’area ambulatoriale del Policlinico Olimpico; nuova struttura al piano terra per l’area emergenza del Policlinico Olimpico. Completano il sistema la realizzazione di una foresteria con 5 appartamenti in località San Rocco, una foresteria a Trepalle con 9 appartamenti, e la nuova elisuperficie olimpica con hangar e base operativa. I costi totali ammontano a 12.000.000 di euro.

BERTOLASO: GUARDIAMO AL FUTURO

“Le Olimpiadi – ha dichiarato l’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso – sono state utilizzate come un vero e proprio ‘pretesto’ strategico per potenziare e innovare radicalmente il livello dell’assistenza sanitaria nel territorio valtellinese. Tutto ciò che è stato realizzato per i Giochi, inclusi i moduli e le infrastrutture a Sondalo e Livigno, non sarà una struttura temporanea: l’intero apparato resterà a disposizione della cittadinanza, della valle e dei turisti negli anni a venire. Ed è un altro esempio concreto della sanità pubblica che funziona. Il cuore di questa trasformazione è rappresentato da un team sanitario di eccellenza composto da tecnici, infermieri e medici provenienti in gran parte dall’ospedale Niguarda grazie anche a una profonda sinergia tra le direzioni strategiche dello stesso Niguarda, della ASST della Valtellina e dell’ATS, con la collaborazione attiva dei direttori generali Ramponi e Fumagalli. Un esempio concreto è il pronto soccorso di Livigno, gestito dal personale specializzato del Niguarda, lo stesso team che ha recentemente prestato soccorso ai giovani coinvolti nella tragedia della discoteca di Crans-Montana. Questo livello di professionalità, definito di assoluta eccellenza, è stato sviluppato seguendo le linee guida e i consigli del direttore sanitario del CIO (Comitato Olimpico Internazionale), garantendo standard internazionali per la salute del territorio”. (LNews)

