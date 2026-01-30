LNews-Foto. MALPENSA, INAUGURATA MOSTRA DI STEVE MCCURRY. ASSESSORE CARUSO: AEROPORTO DIVENTA ANCHE LUOGO DI CULTURA ACCESSIBILE A TUTTI

ESPOSIZIONE APERTA AL PUBBLICO FINO AL 30 APRILE

(LNews – Ferno/VA, 30 gen) Inaugurata oggi al Terminal 1 dell’aeroporto di Milano Malpensa (Ferno, Varese) la mostra fotografica ‘The World in Motion’, parte del palinsesto dell’Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026, con la presenza dell’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso. L’esposizione, aperta al pubblico fino al 30 aprile e curata da Gabriella Giacchetti, trasforma uno degli hub internazionali più importanti d’Europa in uno spazio di arte e riflessione grazie agli scatti del fotografo statunitense Steve McCurry ed Eolo Perfido.

“Questa mostra – dichiara l’assessore Caruso – porta l’arte fotografica fuori dai luoghi tradizionali in un incontro con la vita quotidiana delle persone, negli spazi che vengono attraversati ogni giorno. Malpensa, in vista del grande appuntamento olimpico, diventa ancora di più una porta di accesso alla Lombardia e si trasforma in un crocevia internazionale che, per alcuni mesi, è anche uno spazio di cultura, dove le storie dei passeggeri che vi transitano diventano un racconto universale”.

La mostra a Malpensa mette in scena 53 fotografie dedicate a 44 diverse destinazioni, mentre 70 immagini sono raccolte nel catalogo ufficiale del progetto. I ritratti esposti offrono uno sguardo sulle vite dei passeggeri in viaggio, restituendo la varietà di esperienze che ogni giorno si incontrano in aeroporto. Si tratta di un tributo allo spirito olimpico e una celebrazione dello sport, dell’unità e dei valori condivisi tra le diverse culture.

“Steve McCurry – aggiunge Caruso – è uno dei più grandi maestri della fotografia contemporanea e ha sempre raccontato l’umanità attraverso volti e sguardi. Portare i suoi scatti in un aeroporto significa dare valore al tempo dell’attesa e rendere la cultura diffusa e accessibile a tutti. Il messaggio più bello è proprio questo: mentre milioni di persone si muovono da una parte all’altra del mondo, qui trovano qualcosa che li invita a fermarsi anche solo per un istante”. (LNews)

red