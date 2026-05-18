Stanziati 78 milioni per sistemi di sicurezza dei treni regionali

Uno stanziamento di 78 milioni di euro nel periodo 2026-2032 per migliorare ulteriormente i sistemi di sicurezza dei treni di Trenord e Ferrovienord grazie all’adozione di tecnologie innovative. Lo prevede una delibera approvata dalla Giunta della Regione Lombardia, su proposta dell’assessore ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile, Franco Lucente. Questi fondi consentiranno di introdurre il sistema di sicurezza Ertms (European rail traffic management system) sulle linee ferroviarie dove questa soluzione di ultima generazione dovrà sostituire l’attuale Scmt (Sistema controllo marcia treno), come previsto dagli obblighi stabiliti dall’Unione Europea.

Lucente: 78 milioni per dotare i treni di sistemi di sicurezza sempre più innovativi

“Regione Lombardia – sottolinea Lucente – è in prima linea per rendere il trasporto ferroviario sempre più sicuro e moderno per i cittadini. Questo stanziamento rappresenta un investimento strategico per il territorio che permetterà di innalzare ulteriormente gli standard di sicurezza della circolazione ferroviaria, migliorando l’affidabilità e l’efficienza del servizio. Continuiamo a investire con convinzione nell’ innovazione tecnologica e nel potenziamento del trasporto pubblico ferroviario settore fondamentale per gli spostamenti quotidiani di studenti e lavoratori”.

Cos’è la tecnologia Ertms

L’Ertms, noto anche come Etcs (European train control system), è un sistema di sicurezza di ‘Classe A’ per il controllo della marcia dei treni. Nello specifico, si tratta di una soluzione di ultima generazione, prevista dalla normativa Ue e adottata nei diversi Paesi Membri dell’Unione, che verifica le condizioni di marcia del treno e lo arresta se non sono rispettati i segnali. L’introduzione di questa nuova tecnologia è prevista dal ‘Piano nazionale di implementazione di Ertms’, redatto dal gestore dell’infrastruttura nazionale Rfi (Rete ferroviaria italiana).