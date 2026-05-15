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Moda e tessile, 3,5 milioni per PMI disponibili con bando TERTIUM

In apertura il bando TERTIUM di Regione Lombardia che mette a disposizione 3,5 milioni per le pmi del settore moda e tessile

Massari: risorse concrete per compiere un salto di qualità globale

Trasformare il saper fare lombardo in un brand riconosciuto in tutto il mondo. Nasce con questo obiettivo TERTIUM, il nuovo bando regionale per sostenere le piccole e medie imprese del tessile, della moda e dell’accessorio nei percorsi di crescita sui mercati internazionali. Lo comunica l’assessore al Turismo, Marketing territoriale e Moda di Regione Lombardia, Debora Massari.

Obiettivo della misura, che mette a disposizione una dotazione complessiva di 3,5 milioni di euro, è accompagnare l’evoluzione del sistema moda lombardo attraverso la valorizzazione delle identità di impresa e la diversificazione produttiva. Accanto a questi assi strategici, il bando sostiene la transizione ecologica e digitale, promuovendo investimenti in materia di innovazione tecnologica, sostenibilità ed efficientamento aziendale. Infine, TERTIUM punta a favorire la contaminazione creativa e l’accesso a ecosistemi di innovazione, incentivando collaborazioni con designer, creativi emergenti e percorsi di accelerazione capaci di mettere in dialogo manifattura, ricerca e nuove competenze.

Massari: il saper fare lombardo protagonista del mercato globale

“La Lombardia – ha evidenziato l’assessore Massari – è la capitale europea della moda e del design, un distretto creativo e manifatturiero senza eguali nel mondo. Con il bando TERTIUM mettiamo a disposizione delle nostre PMI risorse concrete per compiere un salto di qualità: dal saper fare, che è il nostro DNA, al saper innovare ed essere protagoniste del mercato globale con il proprio brand”.

“In particolare – ha proseguito l’assessore – Penso alle tante aziende che per decenni hanno contribuito all’eccellenza del Made in Italy senza mai emergere con il proprio nome. TERTIUM rappresenta un’opportunità importante per accompagnare queste imprese in un percorso di crescita e riconoscibilità. Il bando premia anche la contaminazione creativa, il dialogo tra manifattura e design, tra tradizione e innovazione, con l’obiettivo di costruire un ecosistema capace di generare valore, occupazione e competitività internazionale”.

Fino a 150.000 euro per macchinari, consulenza e formazione

In particolare, il bando finanzia l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature, l’introduzione di tecnologie e soluzioni digitali, consulenze specialistiche, attività di design e progettazione, oltre a percorsi di formazione interna collegati al progetto presentato. L’agevolazione prevede contributi a fondo perduto fino al 60% delle spese ammissibili, con un massimo di 150.000 euro per impresa. L’investimento minimo richiesto è pari a 60.000 euro.

Come accedere al bando

Le domande di partecipazione potranno essere presentate dalle ore 12 del 16 giugno 2026 fino alle ore 12 del 7 settembre 2026, secondo le modalità che saranno indicate sul portale di Regione Lombardia.

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