Ciclismo, presentata l’edizione 2026 del Trittico Regione Lombardia

Il grande ciclismo internazionale si prepara a tornare protagonista sulle strade lombarde. È stata presentata a Palazzo Lombardia l’edizione 2026 del ‘Trittico Regione Lombardia‘, evento che riunisce tre storiche competizioni ciclistiche del calendario italiano: la 79ª Coppa Agostoni in programma a Lissone domenica 4 ottobre, la 107ª Coppa Bernocchi a Legnano lunedì 5 ottobre e la 105ª Tre Valli Varesine che partirà da Busto Arsizio e si concluderà a Varese martedì 6 ottobre. Alla presentazione è intervenuto il sottosegretario alla Presidenza con delega allo Sport e Giovani, Federica Picchi.

Picchi: il Trittico 2026 tiene alta la bandiera del ciclismo in Lombardia

“Ringraziamo il costante impegno della Società Ciclistica Alfredo Binda – ha dichiarato il sottosegretario Picchi – nell’organizzare gare come la Coppa Agostoni, la Coppa Bernocchi e la 105ª Tre Valli Varesine, capaci di tenere alta la bandiera del ciclismo professionistico in Lombardia. Vincitrici del bando Grandi Eventi Sportivi, queste tre competizioni rappresentano un patrimonio sportivo e culturale di Regione Lombardia: sono appuntamenti storici, riconosciuti a livello internazionale, di cui sono molto orgogliosa, e che ogni anno richiamano campioni, squadre di primo piano e migliaia di appassionati lungo le strade della Brianza, di Legnano e di Varese”.

Cattaneo: occasione di promozione internazionale delle nostre eccellenze

All’evento ha preso parte anche il sottosegretario alla Presidenza con delega alle Relazioni internazionali ed Europee, Raffaele Cattaneo, che ha sottolineato come “Regione guarda con grande attenzione a manifestazioni come questa perché uniscono la promozione dello sport alla valorizzazione dell’immagine della Lombardia nel mondo: un obiettivo che rientra pienamente nella strategia regionale in materia di relazioni internazionali”.

“Anche lo sport – ha proseguito Cattaneo – può infatti rappresentare un canale efficace di proiezione internazionale per il nostro territorio. Ogni tappa trasmessa, ogni delegazione straniera che sceglie di partecipare porta con sé un’occasione concreta di visibilità per le nostre eccellenze sportive, paesaggistiche ed economiche”.