LNews-Foto/Video. CICLISMO, PRESENTATO IL TRITTICO REGIONE LOMBARDIA 2025. PRESIDENTE FONTANA: COMPETIZIONE DI FAMA INTERNAZIONALE

DAL 5 AL 7 OTTOBRE SI CORRONO COPPA AGOSTONI, COPPA BERNOCCHI E TRE VALLI VARESINE

+++ LINK A VIDEO GRATUITO IN CODA AL LANCIO +++

(LNews – Milano, 23 set) Presentato in Regione il Trittico lombardo, la competizione di ciclismo su strada che riunisce la 78° edizione della Coppa Agostoni in programma a Lissone (MB) domenica 5 ottobre, la 106° Coppa Bernocchi di Legnano (MI) in programma lunedì 6 ottobre e la 104° Tre Valli Varesine che partirà da Busto Arsizio (VA) e si concluderà a Varese martedì 7 ottobre. All’evento hanno partecipato il presidente della Regione, Attilio Fontana, e il sottosegretario alla Presidenza con delega a Sport e Giovani, Federica Picchi. Erano presenti anche l’assessore alla Cultura, Francesca Caruso, e il sottosegretario alla Presidenza con delega alle Relazioni Internazionali ed Europee, Raffaele Cattaneo.

“Il Trittico lombardo – ha spiegato il presidente Fontana – è un classico per la nostra regione. Si tratta di una competizione riconosciuta a livello internazionale. Il ciclismo in Lombardia ha una storia e ha una passione che è unica, è un bel modo per andare verso la conclusione di questa annata anche in vista del Giro di Lombardia. Il ciclismo, ancora una volta, coinvolge tanti lombardi e rimane un’eccellenza del nostro territorio”.

“Queste tre corse ciclistiche – ha aggiunto il sottosegretario Picchi – sono straordinarie occasioni di promozione del territorio. Le sosteniamo con convinzione perché rappresentano un patrimonio sportivo, culturale ed economico capace di generare ritorno e nuove opportunità per i giovani. Vedere le nostre strade riempirsi di campioni e tifosi significa trasmettere alle nuove generazioni un messaggio di passione e impegno attraverso lo sport”.

Alla conferenza stampa sono intervenuti anche Alessandro Rolandi, presidente Sport Club Mobili Lissone, società organizzatrice della Coppa Agostoni; Luca Roveda, presidente U.S. Legnanese che organizza la Coppa Bernocchi; Renzo Oldani, presidente società ciclistica Alfredo Binda, promoter della Tre Valli Varesine, che quest’anno proporrà anche la 5° edizione della corsa femminile.

“Questa competizione – ha sottolineato l’assessore Caruso – rappresenta non soltanto un grande evento sportivo, ma anche un momento in cui lo sport si intreccia con la cultura e l’identità dei nostri territori. Varese, con la Tre Valli, conferma ancora una volta il suo ruolo di capitale ciclistica e culturale, capace di accogliere atleti e pubblico in un contesto unico che valorizza l’intera regione”.

“Il Trittico lombardo – ha concluso il sottosegretario Cattaneo – rappresenta un evento sportivo di straordinaria rilevanza per il nostro territorio. Ho constatato con piacere come questa competizione sia cresciuta negli anni, acquisendo una visibilità sempre maggiore. Il crescente interesse verso questa manifestazione testimonia la forza dello sport come motore di valorizzazione delle nostre eccellenze a livello internazionale”.

I tracciati delle tre corse sono disponibili a questo link.

ATTENZIONE: SU QUESTO ARGOMENTO È DISPONIBILE UN FILE VIDEO, LIBERO DA DIRITTI, SCARICABILE GRATUITAMENTE A QUESTO LINK.

CONTIENE IMMAGINI DI COPERTURA E INTERVISTE A:

– ATTILIO FONTANA, PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA;

– FEDERICA PICCHI, SOTTOSEGRETARIO ALLA PRESIDENZA CON DELEGA A SPORT E GIOVANI;

– FRANCESCA CARUSO, ASSESSORE REGIONALE ALLA CULTURA;

– RAFFAELE CATTANEO, SOTTOSEGRETARIO ALLA PRESIDENZA CON DELEGA ALLE RELAZIONI INTERNAZIONALI ED EUROPEE. (LNews)

sib