Turismo accessibile, arriva l’app che fa scoprire il territorio Pavese

Il progetto STAI2 per il turismo accessibile porta alla scoperta della provincia di Pavia. E’ stata presentata questa mattina alla Sala dell’Annunciata del capoluogo pavese una innovativa applicazione mobile che attraverso la valorizzazione dei punti di interesse turistico della provincia di Pavia evidenzierà una mappa interattiva a disposizione delle persone con disabilità. L’app, realizzata da Tim Enterprise, a partire dal prossimo autunno, potrà essere scaricata sul cellulare e guiderà l’utente attraverso i percorsi turistici più significativi del territorio indicando puntualmente i livelli di accessibilità fisica e sensoriale.

Una app dedicata al turismo accessibile

I punti di interesse turistico contenuti nell’app per il turismo accessibile sono: Greenway Voghera-Varzi, Duomo e centro storico di Voghera, Rivanazzano Terme, Eremo di Sant’Alberto di Butrio, Salice Terme, Varzi, Pavia Broletto Piazza della Vittoria e Duomo, Pavia Orti Borromaici, Università di Pavia, San Pietro in Ciel d’Oro, Castello di Pavia, Certosa di Pavia, Piazza Ducale e centro di Vigevano, Castello di Vigevano.

Coinvolte le persone con disabilità

La app per il turismo accessibile nasce su iniziativa di Anmic regionale (Ente Nazionale di tutela e rappresentanza delle persone con disabilità), che è l’organizzatrice del momento di confronto di questa mattina, pensato per coinvolgere attivamente le persone con disabilità nella progettazione di percorsi turistici accessibili, promuovendo tecnologie avanzate e creando una rete tra enti pubblici, associazioni e imprese. Durante la mattinata i partner e gli stakeholders locali hanno portato il loro contributo rispetto alle attività svolte sul territorio e i progetti futuri.

STAI2, l’investimento di Regione Lombardia

Sul progetto STAI2, Elena Lucchini, assessore regionale alla disabilità, dichiara che “Regione continua a investire in un modello di turismo sempre più accessibile e inclusivo, con l’obiettivo di garantire la possibilità di conoscere e vivere il nostro patrimonio storico, culturale e paesaggistico senza barriere”. Questo progetto, continua Lucchini, “rappresenta un esempio concreto di questa visione: un’iniziativa che non si limita ad abbattere le barriere fisiche e sensoriali, ma promuove il coinvolgimento diretto delle persone con disabilità nella progettazione dei percorsi e, grazie anche all’innovazione tecnologica, contribuirà a rendere l’esperienza turistica sempre più accessibile e fruibile”.

Un progetto da 6,1 milioni di euro

“La Provincia di Pavia – ha aggiunto Giovanni Palli, presidente della Provincia di Pavia – è orgogliosa di essere capofila di STAI2, un progetto da 6,1 milioni di euro che, in 24 mesi di attività tra giugno 2025 e giugno 2027, mette in rete oltre 60 partner nelle province di Pavia e Sondrio attorno a 20 azioni concrete sul territorio, dagli interventi infrastrutturali alla formazione, fino a 20 nuovi tirocini per l’inclusione lavorativa. Numeri – continua Palli – che raccontano un percorso capace di andare oltre il semplice abbattimento delle barriere architettoniche, coinvolgendo attivamente le persone con disabilità nella costruzione di un turismo davvero accessibile, con l’obiettivo di far crescere del 15% i flussi turistici inclusivi nelle aree coinvolte”.

Accogliere il turista con professionalità

“La collaborazione con Provincia di Pavia – ha sottolineato il presidente della Provincia di Sondrio, Davide Menegola – ha visto uno sviluppo importante con Stai2. Le comunità montane attraverso Stai2 hanno la possibilità di implementare le azioni di accoglienza del turista anche di quello con disabilità perché non bastano i magnifici territori della nostra provincia se non si accoglie il turista con professionalità e apertura comunicativa”.

Iniziativa strategica per i territori di Pavia e Sondrio

ISTAI (Servizi per un turismo accessibile e inclusivo), promuove soluzioni innovative per rendere luoghi ed esperienze turistiche più accessibili, a vantaggio delle persone con disabilità fisiche, intellettive, sensoriali o con necessità specifiche. Il progetto ‘STAI Seconda edizione’ è un’iniziativa strategica, promossa da Regione Lombardia e sviluppata nell’ambito di una vasta coalizione regionale e provinciale nei territori di Pavia e di Sondrio.

Il progetto è realizzato con il contributo del Ministero per le disabilità e vede il coinvolgimento di 10 partner: Provincia di Pavia (Capofila di progetto), Provincia di Sondrio, Università di Pavia, Camera di Commercio di Cremona, Mantova e Pavia, ENS – Ente Nazionale Sordi, Fondazione Triulza ETS, LEDHA – CRABA, UICI Lombardia, ANFFAS Lombardia, ANMIC Lombardia.

Oltre ai partner di progetto, ‘STAI – Seconda edizione’ si avvale della collaborazione di un ampio network costituito da una community di oltre 40 sostenitori. Il progetto interessa due territori: Provincia di Pavia con itinerari culturali (come la Greenway Voghera-Varzi), terme accessibili, percorsi urbani inclusivi in Provincia e la Provincia di Sondrio. STAI 2 non si limita a rimuovere barriere fisiche, ma coinvolge attivamente le persone con disabilità nella progettazione, usa tecnologie avanzate e crea una rete tra enti pubblici, associazioni e imprese. L’eredità del progetto sarà un modello replicabile in tutta la Lombardia.