Lombardia-Giappone, si rafforza la collaborazione per l’innovazione

A meno di un anno dalla firma del ‘Memorandum of understanding‘ con la Prefettura di Osaka, Regione Lombardia rafforza l’asse con il Giappone nei settori dell’innovazione, della ricerca, degli investimenti e dello sviluppo economico. È questo il filo conduttore dell’evento ‘Lombardy and Japan: shaping innovation together’, ospitato oggi al Belvedere ‘Silvio Berlusconi’ di Palazzo Lombardia, che ha riunito rappresentanti istituzionali italiani e giapponesi con l’obiettivo di consolidare la collaborazione tra i due territori e tradurla in nuove opportunità per imprese, università e sistemi produttivi.

All’iniziativa hanno preso parte il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, il sottosegretario alla Presidenza con delega alle Relazioni internazionali ed europee Raffaele Cattaneo, l’assessore allo Sviluppo economico Guido Guidesi, l’ambasciatore d’Italia in Giappone Mario Vattani (videocollegamento), il governatore della Prefettura di Osaka Hirofumi Yoshimura (videomessaggio) e il console generale del Giappone a Milano Yagi Koji.

Fontana: ci accomuna lo sguardo rivolto al futuro

“Tra la Lombardia e il Giappone, e in particolare con la Prefettura di Osaka – ha evidenziato il presidente Fontana – esistono numerosi elementi di affinità. Ci accomuna soprattutto lo sguardo rivolto al futuro, con una forte attenzione all’innovazione, alla ricerca e alle tecnologie deep tech: ambiti che rendono sempre più interessanti le relazioni tra i nostri sistemi imprenditoriali. La Lombardia è la Regione italiana che investe di più in ricerca e sviluppo, concentra circa il 20% della spesa nazionale del settore, genera il 21% delle citazioni scientifiche del Paese, ospita il 27% delle startup innovative e attrae circa il 40% degli investimenti esteri destinati all’Italia. Sono numeri che testimoniano la presenza di un ecosistema favorevole alla crescita e all’innovazione, capace di offrire opportunità sempre maggiori di collaborazione con Osaka”.

Un interscambio commerciale che ha raggiunto i 3,77 miliardi di euro

Sul piano economico, il Giappone si conferma un partner di primo piano per la Lombardia. Nel 2025 l’interscambio commerciale tra i due territori ha raggiunto i 3,77 miliardi di euro, con una bilancia commerciale favorevole alla Lombardia grazie a un export di oltre 2,2 miliardi. In particolare, tra i principali settori di collaborazione figurano moda, farmaceutica, meccanica, tecnologie avanzate, aerospazio, scienze della vita, transizione energetica e innovazione industriale.

Risultati della collaborazione tra Lombardia e Giappone

A partire dalla missione di Regione Lombardia in Giappone sono stati sviluppati tavoli di lavoro e iniziative condivise con la Prefettura di Osaka e la Japan external trade organization (Jetro), ente semi-governativo che promuove i rapporti economico commerciali tra il Giappone ed il resto del mondo.

Tra i principali risultati già avviati figurano il confronto per l’attivazione di un collegamento aereo diretto tra Milano e Osaka, il rafforzamento dei rapporti tra università e centri di ricerca, la collaborazione nell’ambito degli Its, il coinvolgimento della Lombardia in iniziative internazionali come il ‘G-Nets leaders’ summit’ e la ‘Green×Expo Yokohama 2027’, oltre al sostegno ai giovani designer lombardi attraverso il concorso ‘The new italian cool award’.

Cattaneo: Per la Lombardia il Giappone è un partner strategico

“L’incontro di oggi con Jetro – ha sottolineato il sottosegretario Cattaneo – rappresenta un ulteriore passo nel percorso di rafforzamento delle relazioni tra Lombardia e Giappone, che hanno ricevuto nuovo impulso in occasione della missione istituzionale a Expo 2025 Osaka. La nostra volontà è trasformare questo rinnovato slancio in una collaborazione stabile e di lungo periodo. Per la Lombardia il Giappone è un partner strategico: una grande democrazia, un interlocutore affidabile nell’Indo-Pacifico e un Paese con cui condividiamo la convinzione che apertura, cooperazione, innovazione e rispetto delle regole siano condizioni essenziali per la prosperità e la stabilità internazionale”.

“In uno scenario globale caratterizzato da crescenti tensioni geopolitiche – ha proseguito Cattaneo – rafforzare i rapporti con partner che condividono i nostri valori significa contribuire a costruire relazioni internazionali più solide e resilienti. Regione Lombardia continuerà a investire in questa direzione, promuovendo nuove opportunità di collaborazione tra istituzioni, imprese e sistemi dell’innovazione”.