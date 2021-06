Cattaneo: Fondazione Lombardia per l’ambiente, supporto operativo strategico e progettuale per Regione e suo Sistema

Tutela laghi e sviluppo sostenibile, firmato accordo con Fla. La Giunta di Regione Lombardia, su proposta dell’assessore all’Ambiente e Clima, Raffaele Cattaneo, ha approvato l’accordo di collaborazione con la Fondazione Lombardia per l’ambiente (Fla) per lo sviluppo sostenibile e la tutela dei laghi con un importo di 120.000 euro, 80.000 euro sull’esercizio 2021 e 40.000 su quello del 2022.

Definire indicatori ambientali e obiettivi Regione

“L’intesa – dice Raffaele Cattaneo – punta a definire gli indicatori ambientali. Ma anche gli obiettivi della strategia di Regione su questi temi, in accordo con le nostre direzioni generali e gli enti del Sistema (Sireg). Inoltre, si propone di raccordare la strategia regionale con gli strumenti di programmazione territoriale, in particolare il Piano territoriale regionale (Ptr) e la Valutazione ambientale strategica (Vas). Infine con le attività di rendicontazione e di condivisione del protocollo regionale per lo sviluppo sostenibile“.

Supporto a segreteria tecnica Cipais, progetti e monitoraggio

Tutela laghi sviluppo sostenibile: per quanto riguarda la protezione delle acque, l’accordo consentirà di supportare la segreteria tecnica della Commissione internazionale per la protezione della acque italo-svizzere (Cipais). Inoltre sosterrà la progettualità sui laghi lombardi, in coerenza con quanto effettuato da Cipais. Infine consentirà di effettuare la ricognizione delle progettualità e del monitoraggio degli interventi sui laghi. Anche in attuazione della legge regionale sugli ‘Interventi per la ripresa‘.

ama