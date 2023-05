‘Mai più soli contro il pizzo’ è il titolo del convegno, finalizzato al contrasto all’usura, organizzato nella Sala Solesin di Palazzo Lombardia, dall’associazione ‘SOS Italia Libera’ insieme all’assessorato regionale alla Sicurezza per fare il punto sulle misure adottate da Regione Lombardia.

I relatori

Ad aprire i lavori l’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione Civile, Romano La Russa. All’incontro hanno preso parte come relatori Paolo Bocedi, presidente di ‘SOS Italia Libera’, Monica Forte, già presidente della Commissione Speciale Antimafia del Consiglio regionale della Lombardia nella passata legislatura, Nando Dalla Chiesa, docente di Sociologia della Criminalità organizzata presso l’Università degli Studi di Milano, Maria Grazia Nicolò (da remoto), Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura e l’onorevole Riccardo De Corato, Vicepresidente della I Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati.

Le misure di Regione finalizzate al contrasto all’usura

“L’usura è un fenomeno odioso – ha detto La Russa – la cui diffusione è aumentata esponenzialmente negli ultimi anni anche a causa delle crisi economica derivante dalla pandemia. Regione Lombardia, in sinergia con gli altri attori istituzionali, si è impegnata puntando sulla sensibilizzazione della popolazione e delle categorie più a rischio. Abbiamo lanciato nei mesi scorsi una campagna di comunicazione in tv e sui social che nelle prossime settimane sarà riproposta in chiave ancora più efficace”.

“Inoltre – ha aggiunto l’assessore regionale alla Sicurezza – la Giunta ha appena approvato la composizione e i criteri che regolano il gruppo di lavoro per la prevenzione dell’usura e del sovraindebitamento, previsto dalla legge 242 ‘antimafia’ approvata dal Consiglio regionale a dicembre, che vuole essere la sede per il confronto tra Regione ed enti locali, Camere di commercio, sindacati, organizzazioni del Terzo settore, fondazioni e cooperative che operano nel settore. Un passo avanti importante nel contrasto all’usura e alle infiltrazioni della criminalità organizzata”.