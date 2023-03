“Nei giorni in cui si celebra il centenario dell’Aeronautica militare, una realtà importante e qualificata come Volandia assume un significato ancora più importante. Un museo che rappresenta un patrimonio culturale di grande valore per la Lombardia e, più in generale, per l’intero Paese”. Così l’assessore alla Cultura di Regione Lombardia, Francesca Caruso, al termine di una visita a Volandia, museo che – a Somma Lombardo (Varese), nei pressi dell’aeroporto di Malpensa – propone collezioni di aerei e oggetti legati anche all’aeronautica militare.

Volandia luogo di alto valore culturale

“Un luogo – aggiunge l’assessore Caruso – dall’alto valore culturale che permette di apprezzare come, con impegno e passione, si può diffondere e far conoscere la storia dell’aeronautica”.

Patrimonio unico e irripetibile

“Realtà come Volandia – conclude l’assessore – preservano la memoria del nostro passato ed educano le future generazioni. Un patrimonio da non disperdere perché unico e irripetibile”.

