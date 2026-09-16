Abolizione bollo auto, presidente Fontana: una buona notizia 

“Una buona notizia che offre sollievo economico per i cittadini che stanno vivendo un momento di difficoltà economica. C’è poi la garanzia per le Regioni che non saranno penalizzate da questo provvedimento in quanto il Governo ha garantito che si impegna a trasferire alle Regioni il mancato introito della tassa automobilistica”. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commenta il decreto legge varato dal Consiglio dei ministri che prevede l’abolizione del bollo auto.

“Un impegno concordato col ministro Giorgetti che è stato mantenuto – conclude Fontana – da parte dell’esecutivo nazionale che esenta 13 milioni di automobilisti e 7 milioni di motociclisti dal pagamento di questa tassa nel 2027“.