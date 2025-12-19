Logo Regione Lombardia

Lombardia Notizie

Online

Lombardia Notizie

Online

Lombardia Notizie / Presidenza
  • Ottimizzato per il web da: Moreno Gussoni
  • Ottimizzato per il web da: Moreno Gussoni

Approvato bilancio Regione, Fontana e Alparone: nessun aumento tasse

Palazzo Lombardia, via libera dal Consiglio regionale al Bilancio 2026 e alla Manovra 2026-2028

Presidente e vicepresidente: un risultato importante e non scontato. Investimenti su sanità, welfare, sviluppo economico e infrastrutture. Una programmazione solida a favore dei cittadini e dei territori.

“Sembrerebbe un atto dovuto, una scelta scontata. Ma così non è. Anzi, è il risultato di una gestione economico-finanziaria attenta. Anche nel Bilancio 2026, infatti, nessun aumento delle tasse per cittadini e imprese lombarde”. Così il presidente Attilio Fontana e il vicepresidente con delega al Bilancio Marco Alparone commentano l’approvazione della Manovra di Bilancio 2026-2028 della Regione da parte del Consiglio regionale della Lombardia.

Pressione fiscale invariata

“Confermiamo con chiarezza – proseguono Fontana e Alparone – una scelta di responsabilità e concretezza: pressione fiscale invariata, conti in equilibrio e pareggio di bilancio, insieme a un utilizzo attento ed efficiente delle risorse disponibili. Una manovra che, nel solco di quelle degli ultimi anni, coniuga rigore finanziario e capacità di investimento, garantendo servizi essenziali e interventi mirati a sostegno del territorio senza gravare sui contribuenti”.

Fontana: solidità finanziaria riconosciuta da Moody’s

“Il Bilancio – evidenziano ancora il presidente e il vicepresidente – si colloca in un quadro di solidità finanziaria riconosciuto anche a livello internazionale, come dimostra il recente miglioramento del rating della Regione Lombardia da parte di Moody’s, che ha innalzato la valutazione da Baa2 a Baa1 con outlook stabile”.

Bilancio Regione Lombardia 2026-2028, no tasse, sì investimenti

“Allo stesso tempo – ha proseguito Fontana – continuiamo a investire nella sanità, nel welfare e nella tutela delle fragilità, rafforzando i servizi per i cittadini e sostenendo famiglie, persone con disabilità e caregiver. Grande attenzione, poi, a sviluppo economico, infrastrutture, formazione e diritto allo studio, perché crescita e inclusione sociale devono procedere insieme. Una programmazione responsabile che guarda al presente ma soprattutto al futuro della Lombardia, senza gravare su cittadini e imprese”.

Alparone: nel 2026 un bilancio da 34 miliardi

“Nel 2026 – ha sottolineato il vicepresidente e assessore regionale al Bilancio e Finanza, Marco Alparone – il bilancio regionale raggiunge i 34 miliardi di euro, con 24 miliardi destinati alla sanità. Questi numeri testimoniano una programmazione seria e una visione di lungo periodo, riconosciuta anche all’esterno per la sua affidabilità. La manovra ci permette di non aumentare le tasse, di tenere i conti in equilibrio e di continuare a sostenere il territorio con interventi concreti, dalle infrastrutture ai servizi essenziali. Continuiamo a investire senza aumentare il debito, rafforzando la solidità finanziaria della Regione e creando le condizioni per una crescita stabile e duratura. È questo il metodo Lombardia”.

Scarica PDF
Condividi l'articolo:

Potrebbero interessarti anche

Iscriviti ai nostri canali

WhatsApp
Telegram

lombardianotizie.Online

Testata giornalistica registrata - Direttore responsabile Pierfrancesco Gallizzi - Reg. Trib. di Milano n° 14772/2019 del 7 novembre 2019

© Copyright Regione Lombardia tutti i diritti riservati - C.F. 80050050154 - Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano

Archivio
Redazione
Accessibilità
Comunicati
Feed RSS
Cookie Policy
Informativa privacy
Note legali
Social Media Policy
INDIETRO

Archivio comunicati

Archivio comunicati

Archivio Allerte
Archivio Comunicati
Archivio Comunicati
Sei un giornalista?

Richiedi l’iscrizione al nostro canale Telegram privato per ricevere tutte le notizie in anteprima