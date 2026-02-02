Logo Regione Lombardia

LNews-Foto. AGRICOLTURA, PRESIDENTE FONTANA E ASSESSORE BEDUSCHI: COOPERAZIONE LOMBARDA PILASTRO DEL SETTORE

AL BELVEDERE DI PALAZZO LOMBARDIA INCONTRO TRA DIREZIONE AGRICOLTURA E CONFCOOPERATIVE
CONFRONTO PARTE DEL PERCORSO AGRILEADERSHIP CUI STANNO PARTECIPANDO OLTRE 120 SOCI

(LNews – Milano, 02 feb) Dialogo costruttivo e concreto tra Regione e mondo della cooperazione a Palazzo Lombardia nel momento di confronto tra Direzione generale Agricoltura e Confcooperative Lombardia. All’incontro erano presenti per la Lombardia il presidente Attilio Fontana e l’assessore all’Agricoltura, Sovranità e Foreste, Alessandro Beduschi, e, per Confcooperative, il presidente de FedAgriPesca, Fabio Perini.

“Nel mondo dell’agricoltura e della pesca – ha sottolineato nel suo intervento il presidente Fontana – è importante che siano coinvolti i giovani che portano idee e rafforzano il ruolo di presidio dei territori in entrambi i settori”. “Ci accomunano alcune battaglie – ha sottolineato il governatore – e penso all’etichettatura o alle risorse europee. Percorsi su cui vediamo muoversi qualcosa e vi esorto quindi ad andare avanti consapevoli di avervi sempre al vostro fianco. Perché voi avete bisogno della Lombardia e Regione ha bisogno di un’agricoltura e di una pesca di qualità”.

Sulla stessa lunghezza d’onda l’assessore Beduschi che ha rimarcato: “il mondo della cooperazione è importante per Regione Lombardia innanzitutto per il suo grande lavoro di presidio territoriale, di inserimento e di formazione dei giovani e per la capacità di sovraintendere alle migliori filiere dell’agroalimentare lombardo”.

“Il confronto tra la Dg Agricoltura e il mondo della cooperazione – ha aggiunto l’assessore – rappresenta un momento di approfondimento della conoscenza, l’occasione speciale per condividere percorsi e obiettivi e alzare ulteriormente, se possibile, l’asticella della qualità dei prodotti che offriamo ai nostri cittadini lombardi e ai turisti, in questi giorni anche quelli presenti per le Olimpiadi Milano Cortina 2026”. “L’importanza della cooperazione agroalimentare – ha aggiunto – è tangibile se pensiamo al suo ruolo di promotrice di processi di sviluppo e crescita per tutto il comparto, a partire dal settore lattiero-caseario e all’interno delle DOP, ma non solo”.

“Sono poi particolarmente contento – ha concluso Beduschi – di vedere la vostra grande capacità di coinvolgere i giovani, di essere attenti alla sostenibilità e al presidio dei territori valorizzandone le specificità e moltiplicandone il valore economico dei prodotti. E ciò anche con percorsi come Agrileadership di Confcooperative Lombardia che testimoniano la vostra vivacità e operatività in cui troverete sempre la Lombardia e la Dg Agricoltura al vostro fianco”.
Sottolineature molte gradite al presidente di FedAgriPesca, Fabio Perini, che ha rimarcato il “ruolo moltiplicatore della cooperazione per le imprese agricole e della pesca”.

L’incontro al Belvedere la presentazione è parte di Agrileadership, il percorso di formazione promosso da Confcooperative Lombardia, basato su diversi momenti di apprendimento, approfondimento, riflessione e confronto per rafforzare e accrescere le competenze e le capacità sia politiche che imprenditoriali degli amministratori delle cooperative che rappresentano anche gli attuali o futuri dirigenti della Confcooperative FedAgriPesca Lombardia. Saper gestire un’impresa, comprendere gli scenari e le leve di sviluppo sono anche le basi per saper dirigere un’organizzazione di rappresentanza. A questa proposta stanno partecipando oltre 120 iscritti tutti soci e dirigenti delle principali cooperative agroalimentari di tutte le province lombarde. Il percorso prevede momenti formativi, visite istituzionali (dopo Palazzo Lombardia tappa a Bruxelles) e workshop finale di confronto e condivisione in vista anche dell’Assemblea di rinnovo di Confcooperative FedAgriPesca Lombardia del 24 aprile 2026.

CONFCOOPERATIVE LOMBARDIA: I NUMERI

Il mondo di Confcooperative Lombardia vanta numeri importanti.

– circa 2.400 cooperative aderenti in svariati settori (servizi, agricoltura, sociale, cultura);
– occupazione: oltre 100.000 lavoratori;
– soci: circa 600.000 persone coinvolte;
– economia: produce un fatturato di oltre 10 miliardi di euro, incidendo per circa il 3% sul PIL regionale.

Nello specifico del settore agricolo (FedAgriPesca) i numeri raccontano di:

– circa 200 cooperative agricole e della pesca;
– oltre 32.000 soci;
– circa 4.700 lavoratori;
– impatto economico che sviluppa un fatturato di circa 4,5 miliardi di euro, incidendo significativamente sulle eccellenze lombarde come il settore lattiero-caseario, risicolo e suinicolo;
– cooperazione: oltre il 65% della produzione di latte in Lombardia;
– dalla cooperazione oltre il 66% della produzione di Grana Padano DOP in Lombardia. (LNews)

