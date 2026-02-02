Logo Regione Lombardia

Lombardia Notizie / Ambiente e Clima
Qualità aria, da martedì 3 febbraio misure antinquinamento a Monza

aria misure antinquinamento monza

Superamento per due giorni consecutivi del valore limite riferito alla media giornaliera di PM10

A Monza e Brianza misure antinquinamento per la qualità dell’aria. I dati registrati da Arpa Lombardia domenica 1 febbraio, hanno certificato il superamento per due giorni consecutivi del valore limite riferito alla media giornaliera di PM10 nella provincia di Monza. Considerate le previsioni meteorologiche per i prossimi giorni, tendenzialmente favorevoli all’accumulo degli inquinanti, si attivano, da domani, martedì 3 febbraio 2026, le misure temporanee antinquinamento di primo livello in questa provincia.

I divieti in vigore

Come previsto dalla delibera della Giunta di Regione Lombardia n. 5613 del 12 gennaio 2026, in tutti i Comuni della provincia saranno in vigore il divieto di utilizzo degli impianti termici alimentati a biomassa legnosa fino a 3 stelle comprese, il divieto di spandimento dei liquami zootecnici (salvo iniezione e interramento immediato), la riduzione di 1° C delle temperature massime nelle abitazioni e il divieto di qualsiasi tipo di combustione all’aperto (ad esclusione dei falò e dei fuochi rituali che si svolgono in occasione di manifestazioni di rievocazione storica di cui all’art. 2, comma 2, della legge n. 152/2024 o di ricorrenze della tradizione popolare riconosciute come tali dai Comuni).

Auto, stop a benzina euro 1 e diesel fino a euro 4

Sarà inoltre attivo, nei Comuni con più di 30.000 abitanti e in quelli che hanno aderito su base volontaria, il divieto di circolazione dei veicoli fino a euro 1 benzina e fino a euro 4 diesel compresi, anche se dotati di FAP (filtro antiparticolato) efficace o aderenti al servizio Move-In, che si aggiunge alle limitazioni permanenti della circolazione già vigenti. Nei giorni futuri continuerà il monitoraggio per verificare se vi siano le condizioni per la eventuale disattivazione delle misure.

Sul sito www.infoaria.regione.lombardia.it sono riportate tutte le informazioni relative alle misure temporanee per il miglioramento della qualità dell’aria. Il sito prevede anche un servizio di notifiche per essere informati tempestivamente circa l’attivazione delle misure temporanee. L’alert può essere attivato previa registrazione.

