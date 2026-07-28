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LNotizie-Bergamo. Assessore Franco: ad Albano Sant’Alessandro 3 alloggi ad associazione che si occupa del sostegno alle donne vittime di violenza

(LNotizie – Milano, 28 lug) Via libera dalla Regione al progetto con cui il comune di Albano Sant’Alessandro (BG) intende destinare 3 alloggi all’associazione di volontariato ‘Il Giardino’, attiva nell’accoglienza abitativa e nel supporto alle donne vittime di violenza o in situazioni di vulnerabilità. Lo prevede una delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco.

“L’iniziativa – evidenzia l’assessore Franco – consente di recuperare tre appartamenti di edilizia residenziale pubblica, attualmente inutilizzati, per destinarli a una progettualità di grande valore sociale. Un esempio concreto di come il patrimonio residenziale pubblico possa trovare diverse modalità di utilizzo, in base alle specifiche scelte e necessità del territorio”.

“Regione Lombardia – prosegue l’assessore Franco – sostiene con convinzione progetti come questo, che vedono la preziosa collaborazione tra istituzioni e Terzo settore e si inseriscono nel solco delle azioni messe in campo a tutela delle donne vittime di violenza. È proprio attraverso queste sinergie che l’housing sociale esprime al meglio la propria funzione: dare risposte efficaci ai bisogni più delicati delle comunità, valorizzando il patrimonio pubblico e trasformandolo in un’occasione di rinascita per le persone fragili o che attraversano un momento di difficoltà”. (LNotizie)

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