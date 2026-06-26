Bergamo, erogata gran parte dei fondi per l’ex Montelungo-Colleoni

Regione Lombardia ha già erogato circa il 90% dei 15 milioni di euro messi in campo per la riqualificazione delle ex caserme Montelungo e Colleoni di Bergamo, destinate alla riconversione in residenze universitarie e aule didattiche.

Assessore Franco: il sostegno concreto di Regione

Il dato è emerso oggi nel corso del sopralluogo al cantiere effettuato dall’assessore regionale alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco. “Manteniamo gli impegni – ha affermato l’assessore Franco – con la tipica concretezza bergamasca e lombarda, a dimostrazione di quanto per noi sia strategica questa opera di rigenerazione urbana, fondamentale per il futuro del nostro territorio. Monitoriamo passo dopo passo l’iter e, per quanto di nostra competenza, abbiamo già erogato circa il 90% dei fondi regionali. Regione Lombardia c’è e continua a garantire il proprio contributo decisivo”.

Le risorse messe in campo da Regione

Nello specifico, sono stati già erogati 9 milioni di euro (su 10 milioni) per i 282 posti letto nella residenza Montelungo e 4,5 milioni di euro (su 5 milioni) per le aule e gli spazi didattici nella residenza Colleoni.

Il sopralluogo è stata anche l’occasione per fare il punto sullo stato di avanzamento dell’opera.

Residenza universitaria Montelungo

Per quanto riguarda la residenza universitaria Montelungo è stata completata la progettazione esecutiva e sono state ultimate le attività di demolizione e ‘strip-out’, ovvero rimozione e smontaggio degli elementi non strutturali di un edificio. I lavori di ristrutturazione sono iniziati in questo mese di giugno: l’ultimazione è prevista entro giugno 2028, per permetterne la fruizione a partire dall’anno accademico 2028/2029.

Aule didattiche Colleoni

Per quanto riguarda le aule didattiche Colleoni, è in fase di ultimazione la progettazione definitiva, per poi procedere con l’acquisizione dei pareri previsti, ovvero autorizzazione paesaggistica, Vigili del fuoco e Soprintendenza. L’avvio dei lavori è previsto entro settembre 2026, con ultimazione entro giugno 2028, in analogia con la residenza Montelungo.

Innovazione e attenzione ai giovani

“L’intervento – ha proseguito l’assessore Franco – coniuga riqualificazione, innovazione e attenzione ai giovani. Stiamo investendo nella capacità di Bergamo di crescere, attrarre talenti e offrire nuovi spazi dedicati allo studio, alla socialità e alla qualità della vita. Il progetto Montelungo-Colleoni restituirà alla città un’area di grande valore, rafforzando il ruolo dell’Università. Andiamo avanti con convinzione”.