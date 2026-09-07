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Lombardia Notizie / Casa e Housing sociale

Case Aler Milano: rafforzata la vigilanza armata contro gli abusivi

Aler vigilanza anti abusivi

Regione Lombardia implementa il piano contro le occupazioni illegali

Regione Lombardia rafforza impegno contro le occupazioni abusive potenziando la vigilanza armata nei quartieri di Milano maggiormente a rischio, nell’ambito del piano operativo promosso dall’assessore alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco.

Vigilanza armata anti abusivi: i nuovi presìdi

Saranno attivati nuovi presìdi fissi o di pattugliamento veicolare in via Faà di Bruno 5 (quartiere Molise) e in via Saponaro (quartiere Gratosoglio), che si aggiungono a quelli già in essere in via Zamagna 4 (quartiere San Siro), in piazzale Cuoco 7 (quartiere Molise) e nei quartieri Gratosoglio e Mazzini/Corvetto.

L’integrazione di risorse deliberata dalla Giunta

La Giunta regionale su proposta dell’assessore Paolo Franco, di concerto con l’assessore Romano La Russa (Sicurezza e Protezione civile), ha approvato una delibera per destinare un’integrazione di 400.000 euro al piano anti abusivi attuato da Aler Milano, su iniziativa di Regione, a partire dalla fine del 2024.

Franco: siamo sempre dalla parte delle persone perbene

L'assessore alla Casa e Housing sociale di Regione Lombardia Paolo Franco

“Regione Lombardia – sottolinea l’assessore Franco – conferma con i fatti come il contrasto alle occupazioni abusive resti una priorità. Continuiamo a investire per rafforzare un piano che sta dimostrando la propria efficacia e che viene ulteriormente esteso nei quartieri più esposti. Vogliamo garantire maggiore tutela agli alloggi pubblici e, soprattutto, alle persone che li abitano e a quelle che attendono legittimamente di poter avere una casa. Il nostro impegno prosegue quindi con convinzione, mettendo in campo risorse e strumenti concreti e lavorando insieme a tutti i soggetti coinvolti per restituire vivibilità ai quartieri. Siamo e saremo sempre dalla parte persone perbene: chi occupa abusivamente toglie la casa a chi ne ha diritto”.

“Le iniziative di deterrenza – prosegue l’assessore Franco – attuate nei quartieri Aler di Milano disincentivano non solo le nuove occupazioni ma anche le tentate occupazioni: chi infrange la legge e disprezza le regole di convivenza non deve trovare spazio nella nostra comunità. Regione fa fino in fondo la propria parte e assicura come sempre la massima disponibilità alle istituzioni preposte”.

La Russa: non abbassiamo la guardia sul tema sicurezza

In foto l’assessore alla Sicurezza di Regione Lombardia, Romano La Russa, intervenuto a sostegno dei tre giovani volontari nominati al Tavolo della Protezione civile

“Regione Lombardia – ha evidenziato l’assessore La Russa – opera una scelta precisa: quella di non abbassare la guardia e continuare a investire su sicurezza e legalità. Non è tollerabile avere degli abusivi che occupano gli alloggi pubblici sottraendo il posto a chi ne ha diritto e attende in graduatoria. Con questo provvedimento potenziamo la presenza della vigilanza nei territori dove è maggiormente necessario: è l’ulteriore tassello di una strategia che portiamo avanti con continuità. La sicurezza dei quartieri popolari riguarda direttamente la qualità della vita di migliaia di cittadini e richiede un’azione coordinata e costante”.

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