Regione Lombardia sta seguendo da vicino, in costante raccordo con gli enti e i soggetti coinvolti, le operazioni conseguenti allo sversamento di una sostanza oleosa avvenuto nel Naviglio Grande, nella zona di Magenta.

ARPA Lombardia ha effettuato il prelievo di campioni della sostanza, che sono stati inviati ai laboratori dell’Agenzia per le analisi necessarie a determinarne l’esatta natura. Per la disponibilità degli esiti saranno necessari alcuni giorni.

“La situazione è costantemente monitorata e il fenomeno risulta in via di esaurimento – dichiara Gianluca Comazzi, assessore al Territorio e Sistemi verdi di Regione Lombardia –. In queste ore la priorità è proseguire con le attività di contenimento e di pulizia, recuperando anche quanto è riuscito a superare lo sbarramento di San Cristoforo. Attendiamo gli esiti delle analisi di ARPA per conoscere con precisione la natura della sostanza sversata”.

Il Consorzio Est Ticino Villoresi sta proseguendo le attività di pulizia della Darsena attraverso l’utilizzo di panni assorbenti ed è operativo anche a Gaggiano. Il Consorzio sta inoltre presidiando il corso del Naviglio Grande, del Naviglio di Bereguardo e del Naviglio Pavese e ha provveduto alla chiusura delle bocche che alimentano le rogge irrigue, così da evitare possibili contaminazioni delle coltivazioni risicole e delle aree naturalistiche del Parco Agricolo Sud Milano.

“Fin dalle prime ore abbiamo messo in campo uomini e mezzi per contenere la propagazione della sostanza lungo il sistema dei Navigli – afferma Alessandro Rota, presidente del Consorzio Est Ticino Villoresi –. Stiamo intervenendo sulla Darsena e a Gaggiano e abbiamo chiuso le bocche delle rogge irrigue per tutelare le coltivazioni risicole e le aree naturalistiche del Parco Sud. Il presidio proseguirà fino al completo superamento della criticità”.