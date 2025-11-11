LNews-MILANO QUARTIERE SAN SIRO, SGOMBERATI 5 ALLOGGI OCCUPATI ABUSIVAMENTE IN VIA MORGANTINI. ASSESSORE FRANCO: NESSUNO È AL DI SOPRA DELLA LEGGE

(LNews – Milano, 11 nov) Proseguono le azioni di sgombero degli abusivi nelle case Aler. Oggi sono stati liberati 5 alloggi occupati illegalmente in via Morgantini al civico 5, nel cuore del quartiere milanese di San Siro.

“Accolgo positivamente – ha commentato l’assessore alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco – questa nuova operazione che segue quella effettuata a fine ottobre sempre nel quartiere San Siro. Ringrazio le Forze dell’Ordine e Aler che agiscono in sinergia per ripristinare le legalità. Non possiamo tollerare zone franche a Milano e in Lombardia. Nessuno è al di sopra della legge e occorre ricordare che gli abusivi prevaricano i diritti di chi rispetta le regole e attende il proprio turno in graduatoria”.

Le operazioni di sgombero si inseriscono in un più complessivo piano di riqualificazione avviato sull’intero caseggiato, grazie a un finanziamento di Regione Lombardia di oltre 3 milioni di euro. Le opere di ristrutturazione in corso riguardano un complesso che ospita oltre 70 famiglie.

“Come Regione – ha proseguito Franco – stiamo mobilitando risorse senza precedenti per le opere di rigenerazione urbana ed edilizia. Investimenti che devono andare di pari passo con gli sforzi per contrastare il fenomeno dell’abusivismo. Ribadiamo la totale disponibilità a collaborare anche su questo fronte, come testimoniano i 6 milioni di euro stanziati per il piano di deterrenza che include videosorveglianza, presidi e vigilanza”. (LNews)

doz