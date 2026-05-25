Area Interna Oltrepò Mantovano, sostegno a Strategia di sviluppo

Nell’ambito della Strategia regionale “Agenda del Controesodo” 2021-2027, che ha come obiettivo il contrasto allo spopolamento e lo sviluppo dei servizi essenziali di cittadinanza nei territori caratterizzati da svantaggi di natura geografica e demografica, Regione Lombardia approva in Giunta, su proposta dell’assessore a Enti locali e Montagna, Massimo Sertori, lo schema di Accordo di collaborazione per l’attuazione della Strategia per l’Area Interna Oltrepò Mantovano.

Area Interna Oltrepò Mantovano, sostegno a sviluppo

La Strategia d’area, denominata “Oltrepò Mantovano smart community: villaggi intelligenti. Sostenibilità, rigenerazione, innovazione. Un territorio con una governance inclusiva per uno sviluppo responsabile e per la coesione sociale”, vede come soggetto capofila il Consorzio Oltrepò Mantovano e interessa i seguenti 19 Comuni: Borgo Mantovano, Borgocarbonara, Gonzaga, Magnacavallo, Moglia, Motteggiana, Ostiglia, Pegognaga, Poggio Rusco, Quingentole, Quistello, San Benedetto Po, San Giacomo delle Segnate, San Giovanni del Dosso, Schivenoglia, Sermide e Felonica, Serravalle a Po, Sustinente e Suzzara.

Sertori: impegno di Regione per le Aree Interne

“L’impegno di Regione verso le Aree Interne si è sviluppato attraverso un confronto costante con i territori, che ha portato alla definizione della Strategia d’Area, riferimento per orientare le scelte di sviluppo locale presenti e future”, sottolinea l’assessore Sertori.

Le risorse per la Strategia

“La Strategia dell’Area Interna Oltrepò Mantovano – continua – è infatti sostenuta da un importante impegno finanziario da parte di Regione Lombardia che mette a disposizione nell’ambito dell’Agenda del Controesodo 14.375.000 euro. Una cifra composta da fondi dei programmi comunitari (Fesr e Fse+) e risorse autonome regionali. L’Accordo rappresenta quindi un passo significativo che sarà attuato tramite la sottoscrizione dell’intesa con il capofila. Il tutto nel pieno rispetto della programmazione regionale e di quella comunitaria”.

I beneficiari

I beneficiari della Strategia sono il Consorzio Oltrepò Mantovano, i Comuni dell’Area Interna oltre a Aziende Speciali consortili, enti della formazione, micro, piccole e medie imprese del territorio.

Sistema dei progetti

“La complementarità delle fonti di finanziamento consente infatti ai progetti della Strategia d’Area di fare sistema – evidenzia l’assessore Sertori – dall’azione contro lo spopolamento allo sviluppo dell’economia locale, dal rafforzamento dei servizi socio-sanitari e assistenziali fino a un miglioramento complessivo della qualità della vita”.

Gli ambiti

La Strategia si articola in quattro ambiti principali integrati da una governance territoriale multilivello e integrata: innovazione e competitività, attrattività e sviluppo locale, ambiente e sostenibilità, servizi e qualità della vita.

A partire da questi ambiti si sviluppa un programma articolato di interventi che include il sostegno alle imprese, progetti di innovazione digitale, interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico del patrimonio pubblico, azioni di valorizzazione territoriale e iniziative per il potenziamento dei servizi e delle competenze.

Governance territoriale

“Per sostenere e orientare questo insieme di interventi – continua Sertori – si punta al rafforzamento della governance territoriale integrata e multilivello, fondata sul coinvolgimento degli stakeholder locali, assicurando coerenza, efficacia e impatto alle politiche attuate”.

Ruolo di territorio di pianura coma Oltrepò Mantovano

“Regione Lombardia, sostenendo l’attuazione della Strategia d’Area in un contesto già caratterizzato da una solida rete istituzionale e territoriale – conclude Sertori – intende quindi valorizzare e rafforzare le progettualità condivise già avviate. E lo fa promuovendo uno sviluppo più integrato e in grado di consolidare il ruolo di un territorio di pianura come l’Oltrepò Mantovano. L’obiettivo è accompagnarlo in un percorso di rilancio che coniughi qualità della vita, innovazione e valorizzazione delle risorse locali”.