LNews-AREA INTERNA VALTROMPIA, ASSESSORE SERTORI: DA REGIONE OLTRE 10 MILIONI PER L’ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO, RISORSE TOTALI SUPERANO I 20 MILIONI

(LNews – Milano, 23 dic) Approvato in Giunta lo schema di Accordo di collaborazione per l’attuazione della Strategia d’Area ‘Verso un’ecologia della valle’ per l’Area Interna Valtrompia proposto dell’assessore con delega a Enti locali e Montagna, Massimo Sertori. Il provvedimento rientra nell’ambito della Strategia regionale ‘Agenda del Controesodo’ 2021-2027 e della Strategia Nazionale per le aree interne, che hanno come obiettivi il contrasto allo spopolamento e lo sviluppo dei servizi essenziali di cittadinanza nei territori caratterizzati da svantaggi di natura geografica e demografica.

La Strategia d’Area vede come soggetto capofila la Comunità Montana di Valle Trompia e interessa i seguenti 14 Comuni: Bovegno, Brione, Caino, Collio, Gardone Val Trompia, Irma, Lodrino, Lumezzane, Marcheno, Marmentino, Pezzaze, Polaveno, Sarezzo, Tavernole sul Mella.

“Un’intesa importante – spiega l’assessore Massimo Sertori – raggiunta grazie al confronto con le realtà territoriali e alle interlocuzioni con gli stakeholder locali che ha portato alla definizione della Strategia d’Area”.

La Strategia approvata è sostenuta da un rilevante impegno finanziario di Regione Lombardia che destina 10.167.000 euro provenienti da fondi FESR e FSE+ nell’ambito dell’’Agenda del Controesodo’, 4.000.000 euro di risorse CIPESS nell’ambito della Strategia Nazionale per le Aree Interne, oltre a un cofinanziamento di 6.115.000 euro del partenariato locale.

“Ora daremo subito attuazione alla Strategia – continua Sertori – sottoscrivendo l’Accordo tra Regione Lombardia e Comunità Montana di Valle Trompia in qualità di soggetto capofila dell’Area Interna”.

“La Strategia – sottolinea l’assessore – si sviluppa secondo tre ambiti tematici di intervento (Potenziare il radicamento, Alimentare con nuova linfa e Tutelare e valorizzare il capitale territoriale) integrati da una governance multilivello, trasversale e coordinata, secondo una visione unitaria del territorio. L’obiettivo è valorizzare l’Area Interna come un ecosistema integrato all’interno del quale le dimensioni sociale, economica e ambientale risultino collegate tra loro, in una logica di sostenibilità”.

“Gli interventi inclusi nell’ambito ‘Potenziare il radicamento’ – dice l’assessore -mirano a incrementare la residenzialità sociale, favorire la mobilità, promuovere l’occupazione; quelli inclusi nell’ambito ‘Alimentare con nuova linfa’ sono volti a promuovere politiche sociali mirate ed efficaci, promuovere l’imprenditorialità sociale; mentre interventi per la promozione del patrimonio culturale, la cura del territorio, la riduzione degli ridurre gli impatti ambientali e sostenere le competenze sono inclusi nell’ambito “Tutelare e valorizzare il capitale territoriale”.

I 24 interventi previsti nella Strategia hanno come beneficiari enti pubblici (Comunità Montana, Comuni, Agenzia del Tpl) e micro, piccole e medie imprese dell’Area Interna. Per la loro attuazione è stato individuato un modello di governance in grado di rappresentare e di far cooperare tutti i soggetti coinvolti nel partenariato, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi della Strategia monitorando l’attuazione dei singoli interventi.

“Regione Lombardia attraverso l’attuazione della Strategia d’Area – conclude Sertori – è convinta di concorrere al rilancio del territorio della Valtrompia attuando progetti che lo possano rendere sempre più sostenibile, attrattivo e competitivo”. (LNews)

