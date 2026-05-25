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Il progetto Stazioni Sicure arriva nel Lodigiano

In foto la stazione di Lodi, al centro del nuovo provvedimento di Regione Lombardia su Stazioni Sicure nel lodigiano

Coinvolti nove comuni della provincia per aumentare controlli di Polizia locale

Aumenta la sicurezza nelle aree attorno alle stazioni ferroviarie della provincia di Lodi attraverso l’impiego straordinario di operatori di Polizia locale. I comuni coinvolti sono Lodi, Casalpusterlengo, Codogno, Maleo, Orio Litta, Ospedaletto Lodigiano, Santo Stefano Lodigiano, Secugnago e Tavazzano con Villavesco. Lo prevede una delibera di Giunta regionale, approvata su proposta dell’assessore alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa, in concerto con gli assessori Franco Lucente (Trasporti e Mobilità sostenibile) e Claudia Maria Terzi (Infrastrutture e Opere pubbliche).

Stazioni Sicure nel Lodigiano, accordo Regione Lombardia e Prefettura

Coinvolti, oltre Regione Lombardia, anche la Prefettura di Lodi, Rfi – Rete ferroviaria italiana e Trenord e i nove Comuni. Con questo accordo di collaborazione, valido per il 2026, Regione Lombardia destina 45.000 euro per le ore di attività straordinaria degli agenti di Polizia locale.

La Russa: maggior tutela per residenti e pendolari

In foto l’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile Romano La Russa intervenuto sul progetto Stazioni Sicure nel Lodigiano“La sicurezza dei cittadini – ha sottolineato l’assessore La Russa – è una priorità assoluta per Regione Lombardia. Con l’accordo di ‘Stazioni Sicure’ rafforziamo il presidio del territorio nelle aree attorno agli snodi ferroviari della provincia di Lodi e rinnoviamo la presenza della Polizia locale anche per il 2026. Si tratta di un intervento importante con l’obiettivo di garantire maggiore tutela ai pendolari e ai residenti“.

“Regione Lombardia – ha precisato La Russa – continuerà ad investire risorse e strumenti per prevenire situazioni di degrado nelle aree vicino alle stazioni”.

Lucente: ogni azione possibile per aumentare sicurezza stazioni

In foto l’assessore regionale ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile Franco Lucente intervenuto sul progetto Stazioni Sicure nel Lodigiano“Continua l’impegno costante di Regione Lombardia – ha spiegato l’assessore Lucente – nel garantire la sicurezza anche in ambito trasportistico. Il progetto ‘Stazioni Sicure’ sta dando importanti risultati nelle diverse realtà territoriali nelle quali è già attivo. L’obiettivo che ci proponiamo anche per il Lodigiano è concreto: introdurre ogni azione possibile per permettere ai cittadini di vivere in serenità e in piena sicurezza i loro viaggi“.

“Un impegno – ha aggiunto Lucente – che può dare i suoi frutti grazie alla collaborazione tra le Forze dell’ordine e le Polizie locali, che già stanno facendo tanto per garantire la sicurezza in luoghi particolarmente frequentati”.

Terzi: fondamentale il presidio di infrastrutture ferroviarie

In foto l’assessore regionale alle Infrastrutture e Opere pubbliche Claudia Maria Terzi intervenuta sul progetto Stazioni Sicure nel Lodigiano“Le stazioni ferroviarie non sono soltanto infrastrutture strategiche – ha dichiarato l’assessore Terzi – ma luoghi di aggregazione che devono garantire condizioni di sicurezza e decoro. Questo accordo rafforza la presenza della Polizia locale nelle aree limitrofe agli scali del Lodigiano e contribuisce a migliorare l’esperienza quotidiana dei viaggiatori”.

“La collaborazione tra istituzioni locali – ha concluso Terzi –, Prefettura e operatori del trasporto ferroviario dimostra come il lavoro di squadra sia fondamentale per il presidio del territorio”.

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