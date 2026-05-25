Il progetto Stazioni Sicure arriva nel Lodigiano

Aumenta la sicurezza nelle aree attorno alle stazioni ferroviarie della provincia di Lodi attraverso l’impiego straordinario di operatori di Polizia locale. I comuni coinvolti sono Lodi, Casalpusterlengo, Codogno, Maleo, Orio Litta, Ospedaletto Lodigiano, Santo Stefano Lodigiano, Secugnago e Tavazzano con Villavesco. Lo prevede una delibera di Giunta regionale, approvata su proposta dell’assessore alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa, in concerto con gli assessori Franco Lucente (Trasporti e Mobilità sostenibile) e Claudia Maria Terzi (Infrastrutture e Opere pubbliche).

Stazioni Sicure nel Lodigiano, accordo Regione Lombardia e Prefettura

Coinvolti, oltre Regione Lombardia, anche la Prefettura di Lodi, Rfi – Rete ferroviaria italiana e Trenord e i nove Comuni. Con questo accordo di collaborazione, valido per il 2026, Regione Lombardia destina 45.000 euro per le ore di attività straordinaria degli agenti di Polizia locale.

La Russa: maggior tutela per residenti e pendolari

“La sicurezza dei cittadini – ha sottolineato l’assessore La Russa – è una priorità assoluta per Regione Lombardia. Con l’accordo di ‘Stazioni Sicure’ rafforziamo il presidio del territorio nelle aree attorno agli snodi ferroviari della provincia di Lodi e rinnoviamo la presenza della Polizia locale anche per il 2026. Si tratta di un intervento importante con l’obiettivo di garantire maggiore tutela ai pendolari e ai residenti“.

“Regione Lombardia – ha precisato La Russa – continuerà ad investire risorse e strumenti per prevenire situazioni di degrado nelle aree vicino alle stazioni”.

Lucente: ogni azione possibile per aumentare sicurezza stazioni

“Continua l’impegno costante di Regione Lombardia – ha spiegato l’assessore Lucente – nel garantire la sicurezza anche in ambito trasportistico. Il progetto ‘Stazioni Sicure’ sta dando importanti risultati nelle diverse realtà territoriali nelle quali è già attivo. L’obiettivo che ci proponiamo anche per il Lodigiano è concreto: introdurre ogni azione possibile per permettere ai cittadini di vivere in serenità e in piena sicurezza i loro viaggi“.

“Un impegno – ha aggiunto Lucente – che può dare i suoi frutti grazie alla collaborazione tra le Forze dell’ordine e le Polizie locali, che già stanno facendo tanto per garantire la sicurezza in luoghi particolarmente frequentati”.

Terzi: fondamentale il presidio di infrastrutture ferroviarie

“Le stazioni ferroviarie non sono soltanto infrastrutture strategiche – ha dichiarato l’assessore Terzi – ma luoghi di aggregazione che devono garantire condizioni di sicurezza e decoro. Questo accordo rafforza la presenza della Polizia locale nelle aree limitrofe agli scali del Lodigiano e contribuisce a migliorare l’esperienza quotidiana dei viaggiatori”.

“La collaborazione tra istituzioni locali – ha concluso Terzi –, Prefettura e operatori del trasporto ferroviario dimostra come il lavoro di squadra sia fondamentale per il presidio del territorio”.