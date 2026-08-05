Finanziati tutti i progetti delle associazioni combattentistiche

Nuove risorse a sostegno delle associazioni combattentistiche, d’arma e delle Forze dell’ordine. La Giunta regionale, su proposta dell’assessore alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa, ha approvato una delibera che permette lo scorrimento della graduatoria del bando che finanzia ulteriori 30 progetti di associazioni delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Milano, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese. Il sostegno economico promuove raduni, cerimonie, manifestazioni, mostre, convegni e attività didattiche per celebrare momenti e date salienti della storia lombarda, delle Forze armate e di polizia. Le nuove risorse ammontano a oltre 157.000 per una dotazione complessiva del bando che sale ad oltre 457.000 euro per un totale di 75 progetti.

La Russa: impegno mantenuto, finanziate tutte le domande ammesse

“Con questo provvedimento – ha sottolineato l’assessore La Russa – manteniamo l’impegno preso nelle scorse settimane e completiamo integralmente lo scorrimento della graduatoria, finanziando tutte le domande ammesse. Abbiamo voluto dare un segnale concreto alle associazioni che parlano tutti i giorni di sicurezza e che rappresentano un presidio fondamentale per la tutela della memoria storica, la diffusione dei valori del servizio alla comunità e il rafforzamento del legame tra cittadini e istituzioni”.

“Grazie all’incremento della dotazione finanziaria del bando – ha concluso La Russa – sosteniamo iniziative che valorizzano la storia delle Forze armate e di polizia. Si tratta di realtà che promuovono la cultura della legalità e coinvolgono le giovani generazioni per custodire e tramandare ogni giorno i valori dell’educazione civica”.

I progetti finanziati

Tra le iniziative finanziabili figurano anche le attività di cooperazione con le istituzioni locali per realizzare progetti sociali e di pubblica utilità, oltre alla manutenzione ordinaria delle sedi per lo svolgimento delle attività associative. Questo il dettaglio dei contributi per ogni provincia (a questo link i nomi delle associazioni finanziate):

Bergamo : 6 associazioni finanziate per un totale di oltre 34.925 euro;

: 6 associazioni finanziate per un totale di oltre 34.925 euro; Brescia : 4 associazioni finanziate per un totale di oltre 18.065 euro;

: 4 associazioni finanziate per un totale di oltre 18.065 euro; Cremona : 1 associazione finanziata per un totale di 1.000 euro;

: 1 associazione finanziata per un totale di 1.000 euro; Milano : 9 associazioni finanziate per un totale di oltre 59.058 euro;

: 9 associazioni finanziate per un totale di oltre 59.058 euro; Monza e Brianza : 3 associazioni finanziate per un totale di oltre 14.996 euro;

: 3 associazioni finanziate per un totale di oltre 14.996 euro; Pavia : 2 associazioni finanziate per un totale di oltre 9.261 euro;

: 2 associazioni finanziate per un totale di oltre 9.261 euro; Sondrio : 2 associazioni finanziate per un totale di oltre 4.530 euro;

: 2 associazioni finanziate per un totale di oltre 4.530 euro; Varese : 2 associazioni finanziate per un totale di oltre 6.561 euro;

: 2 associazioni finanziate per un totale di oltre 6.561 euro; Roma (già parzialmente finanziata): una associazione finanziata per un totale di oltre 9.381 euro.

A questo link il precedente comunicato con la prima parte del bando e le associazioni già finanziate.