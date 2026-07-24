Associazioni combattentistiche, finanziati 46 progetti in 5 province

Regione Lombardia ha approvato il piano di assegnazione dei contributi destinati alle associazioni combattentistiche e d’arma, finanziando complessivamente 46 progetti fra le province di Bergamo, Brescia, Lecco, Milano e Varese per un importo totale di 300.000 euro. La misura, promossa dall’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile Romano La Russa, finanzia raduni, cerimonie, manifestazioni, mostre, convegni e attività didattiche per celebrare momenti e date salienti della storia lombarda e della storia delle Forze armate e delle Forze di polizia.

La Russa: finanzieremo tutte le richieste ammesse

“Con queste risorse – ha sottolineato l’assessore La Russa – sosteniamo concretamente le associazioni combattentistiche e d’arma, realtà profondamente radicate nei territori, che custodiscono la memoria, promuovono i valori del servizio, della responsabilità e della legalità e collaborano con le istituzioni in numerose attività di utilità sociale. Il loro impegno contribuisce a rafforzare la cultura della sicurezza e la coesione delle nostre comunità, anche attraverso iniziative rivolte alle giovani generazioni”.

“Inoltre, grazie ad ulteriori risorse che saranno rese disponibili attraverso l’assestamento di bilancio – ha concluso La Russa -, andremo a finanziare tutte le richieste ammesse ed esauriremo integralmente la graduatoria per realtà e attività che promuovono una cultura della sicurezza”.

I progetti finanziati delle associazioni combattentistiche

Tra le iniziative finanziabili figurano anche le attività di cooperazione con le istituzioni locali per realizzare progetti sociali e di pubblica utilità, oltre alla manutenzione ordinaria delle sedi per lo svolgimento delle attività associative. Nello specifico, si tratta di finanziamenti che riguardano 36 progetti di associazioni comunali, per un contributo complessivo di 225.564 euro e 10 progetti di associazioni sovracomunali per un contributo complessivo di 74.436 euro.

La divisione per province

Questo il dettaglio dei contributi per ogni provincia (a questo link i nomi delle associazioni finanziate):