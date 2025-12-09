Regione premia 74 attività storiche in provincia di Bergamo

Tappa a Bergamo per l’evento itinerante con cui Regione Lombardia premia sui territori le Attività storiche riconosciute nel 2025. L’iniziativa, voluta dall’assessore regionale allo Sviluppo economico Guido Guidesi, è dedicata a negozi, locali e botteghe artigiane che hanno svolto il proprio esercizio senza interruzioni per un periodo non inferiore a 40 anni.

Sono 74 le ‘nuove’ imprese storiche della provincia di Bergamo che hanno ottenuto il marchio identificativo durante la cerimonia svoltasi a Palazzo dei Contratti e delle manifestazioni, in Sala Sestini. A consegnare il riconoscimento, oltre all’assessore Guidesi, anche l’assessore regionale alla Casa e Housing sociale Paolo Franco, e il presidente della Camera di Commercio di Bergamo Giovanni Zambonelli. Per il quarto anno consecutivo, su volontà dell’assessore Guidesi, la premiazione avviene attraverso un tour che fa tappa in tutte le province lombarde, in collaborazione con le Camere di Commercio.

Guidesi: Regione Lombardia valorizza il ruolo delle attività storiche

“Il marchio – ha sottolineato l’assessore Guidesi – è il modo con cui Regione Lombardia riconosce ufficialmente e valorizza il ruolo delle attività storiche nelle nostre comunità. Il loro protagonismo di carattere economico e sociale rappresenta l’essenza e la forza della nostra terra”.

“Se la Lombardia primeggia a livello nazionale e continentale lo dobbiamo a loro, alla tenacia, alla competenza, alla passione che esprimono ogni giorno da decenni, garantendo servizi fondamentali e di qualità, posti di lavoro e un presidio che contribuisce alla vivibilità del territorio. Spesso le storie imprenditoriali di successo coincidono con le storie familiari e con la capacità di attuare il non facile ricambio generazionale. Siamo – ha concluso Guidesi – e saremo sempre dalla parte di chi rende grande la Lombardia con il proprio lavoro”.

Franco: sostegno al commercio di vicinato per mantenere vive le nostre comunità

“Da bergamasco – ha affermato l’assessore Franco – conosco bene l’importanza delle attività storiche per il nostro territorio, per le città, i paesi e le valli. Rappresentano al meglio la cultura del lavoro lombarda e bergamasca in particolare. Incarnano un insieme di valori che rende unica la nostra terra: dedizione, competenza, impegno massimo quotidiano, protratto nei decenni”.

“Ringrazio l’assessore Guidesi – ha concluso Franco – per aver organizzato la premiazione. Sostenere il commercio di vicinato significa contribuire a mantenere vive le nostre comunità e le nostre tradizioni”.

Le attività storiche lombarde riconosciute da Regione

Sono complessivamente 4.477 le Attività storiche lombarde riconosciute da Regione, di cui 488 nella provincia di Bergamo. Sul portale regionale www.attivitastoriche.regione.lombardia.it saranno disponibili le foto di ciascun esercizio premiato: il sito web contiene informazioni e fotogallery per ogni realtà riconosciuta.

L’elenco delle ‘nuove’ attività storiche

Queste le 74 ‘nuove’ Attività storiche in provincia di Bergamo (17 botteghe artigiane storiche, 15 locali storici, 42 negozi storici) che hanno ottenuto il marchio identificativo nel 2025. A questo link le slide relative alla presentazione.

Albano Sant’Alessandro

Coiffeure Carla, Bottega artigiana storica, 1970, Cura della persona.

Almenno San Salvatore

Uccelleria Caccia e Pesca Rota, Negozio storico, 1961, Sport e tempo libero.

Antegnate

Salumeria Profumeria Bianchi, Negozio storico, 1953, Alimentari e specialità alimentari.

Arzago d’Adda

Rossoni, Negozio storico, 1957, Alimentari e specialità alimentari.

Bergamo

Corti Marmi Arte Funeraria, Bottega artigiana storica, 1978, Attrezzature.

Macelleria Fracassetti, Negozio storico, 1955, Alimentari e specialità alimentari.

San Vigilio Bar Ristorante Pizzeria, Locale storico, 1970, Ristorazione.

Scalcinati, Negozio storico, 1932, Casa e arredamento.

Tiziana Image, Bottega artigiana storica, 1978, Cura della persona.

Boltiere

Oreficeria Orologeria Foto Ottica Guarnerio, Negozio storico, 1962, Ottica e fotografia.

Carona

Rossi Sport, Negozio storico, 1977, Abbigliamento e accessori.

Castelli Calepio

Macelleria Mazza, Negozio storico, 1961, Alimentari e specialità alimentari.

Ristorante Stockholm, Locale storico, 1964, Ristorazione.

Castione Della Presolana

Ev Visinoni Erminio Radio-Tv-Color-Hi-Fi, Bottega artigiana storica, 1966, Attrezzature.

Cividate Al Piano

Centro Carni Zappella, Negozio storico, 1973, Alimentari e specialità alimentari.

Clusone

Cicli Pellegrini, Negozio storico, 1934, Sport e tempo libero.

Extasis, Negozio storico, 1984, Cura della persona.

Edicola Tabacchi Bianchi, Negozio storico, 1961, Cartoleria e libreria.

Il Fornaio Bonadei, Bottega artigiana storica, 1982, Alimentari e specialità alimentari.

La Bussola, Locale storico, 1969, Ristorazione.

Pasticceria Trussardi, 1978, Gelaterie, pasticcerie e torrefazioni.

Rifugio San Lucio, 1978, Ristorazione.

Ristorante Commercio Mas-Cì, Locale storico, 1927, Ristorazione.

Samantha Calzature, Negozio storico, 1981, Abbigliamento e accessori.

Colere

Frutta e Verdura di Bendotti Nadia, Negozio storico, 1984, Alimentari e specialità alimentari.

Colzate

Termoidraulica Bonfanti A., Bottega artigiana storica, 1978, Attrezzature.

Costa Valle Imagna

Brumana Macelleria Alimentari, Negozio storico, 1951, Alimentari e specialità alimentari.

Curno

Brothers and Sisters, Bottega artigiana storica, 1966, Cura della persona.

Grismondi Calzature, Negozio storico, 1977, Abbigliamento e accessori.

Fino Del Monte

Stavros Grill, Locale storico, 1970, Ristorazione.

Gazzaniga

Concessionaria Messina, Negozio storico, 1965, Auto e moto.

La Casalinga, Negozio storico, 1968, Casa e arredamento.

Ghisalba

Panificio Belloli, Negozio storico, 1946, Alimentari e specialità alimentari.

Gromo

Chalet Fernanda, Locale storico 1984, Ristorazione.

Farmacia Taddei, Negozio storico, 1969, Salute e benessere.

Locanda Del Cacciatore, Locale storico, 1985, Ristorazione.

Ortofrutta Negroni, Negozio storico, 1953, Alimentari e specialità alimentari.

Grumello del Monte

Farmacia Manganelli, Bottega artigiana storica, 1967, Salute e benessere.

Leffe

Bargegia, Bottega artigiana storica, 1950, Abbigliamento e accessori.

Martinengo

Gastronomia-Salumeria Asperti, Negozio storico, 1945, Alimentari e specialità alimentari.

Nembro

Foto Quaranta, Bottega artigiana storica,

Ottica Valoti, Bottega artigiana storica, 1968, Ottica e fotografia.

Orio al Serio

Marconi & Caldara Snc, Bottega artigiana storica 1965, Attrezzature.

Osio Sotto

Ortofrutta Rosbuco, Negozio storico, 1960, Alimentari e specialità alimentari.

Paladina

Fruttivendolo dal 1925, Negozio storico, 1925, Alimentari e specialità alimentari.

Piazza Brembana

Tutto Casa, Negozio storico, 1975, Casa e arredamento.

Ponte San Pietro

Farmacia Mauri, Negozio storico, 1975, Salute e benessere.

Ponteranica

La Maresana, Locale storico, 1984, Ristorazione.

Ranzanico

Tutto Pesca Sangalli, Negozio storico, 1981, Sport e tempo libero.

Riva di Solto

Macelleria Paris, Negozio storico, 1959, Alimentari e specialità alimentari.

Romano di Lombardia

Cometti Falegnameria, Bottega artigiana storica, 1973, Casa e arredamento.

Rovetta

Lavasecco Marinoni, Bottega artigiana storica, 1960, Cura della persona.

Sarnico

Buelli, Negozio storico, 1969, Abbigliamento e accessori.

Marchetti Stampe Digitali, Bottega artigiana storica, 1974, Miscellanea.

Bazar Banella, Negozio storico, 1970, Miscellanea.

Seriate

Fotografia Redolfi, Bottega artigiana storica, 1967, Ottica e fotografia.

Ristorante Pizzeria Gina, Locale storico, 1976, Ristorazione.

Serina

Bar Pizzeria Trattoria Alpino, Locale storico, 1952, Ristorazione.

Pasticceria La Sirena, Bottega artigiana storica, 1985, Gelaterie, pasticcerie e torrefazioni.

Sovere

Da Carlo Acconciature, Bottega artigiana storica, 1969, Cura della persona.

Torre Pallavicina

Trattoria Dell’angelo, Locale storico, 1925, Ristorazione.

Treviolo

Roby’s Garage, Bottega artigiana storica, 1984, Auto e moto.

Urgnano

Frutta e Verdura e Generi Alimentari di Marchiondelli, Negozio storico, 1956, Alimentari e specialità alimentari.

Val Brembilla

Bar Trattoria Fino, Locale storico, 1975, Ristorazione.

Verdellino

Lavasecco Flora, Negozio storico, 1977, Cura della persona

Villongo

Ga Grassi Arredamenti, Negozio storico, 1959, Casa e arredamento.

L’Oasi, Negozio storico, 1983, Gelaterie, pasticcerie e torrefazioni.

Perini, Negozio storico, 1963, Preziosi.

Zanica

Cereda Casa, Negozio storico, 1981, Casa e arredamento.

Macelleria Ghidotti, Negozio storico, 1955, Alimentari e specialità alimentari.

Zogno

2P, Negozio storico, 1979, Attrezzature.

Bar Perla 1888, Locale storico, 1984, Bar e tabaccheria.

Carminati Munsi, Negozio storico, 1949, Casa e arredamento.

Trattoria Del Maglio, Locale storico, 1973, Ristorazione.

Bando ‘imprese storiche verso il futuro’

Il supporto di Regione, oltre alla concessione del marchio identificativo, si concretizza con il bando ‘Imprese storiche verso il futuro’ riservato alle attività che figurano nell’albo regionale: per il 2025 la dotazione finanziaria è di 10,8 milioni di euro. La misura garantisce un contributo a fondo perduto che copre fino al 50% degli investimenti nei seguenti ambiti: innovazione, ricambio generazionale e trasmissione di impresa, riqualificazione del locale dell’attività, restauro e conservazione.