Dissesto, da Regione Lombardia segnale vicinanza a territori colpiti

Regione Lombardia ha stanziato 530.000 euro, dal fondo per le spese impreviste, anche in segno di ulteriore vicinanza, per il dissesto dei territori colpiti di Blevio (Como) e Ubiale Clanezzo (Bergamo). Le risorse serviranno a finanziare interventi urgenti nei Comuni di Ubiale Clanezzo (180.000 euro), dove il 16 novembre il crollo di alcuni massi ha interrotto una strada strategica per la Val Brembana, e di Blevio, (350.000 euro), colpito dagli eventi calamitosi di settembre. In entrambi i casi gli smottamenti hanno provocato anche un rischio, tuttora presente, per il centro abitato.

Dissesto, vicinanza ai territori colpiti

“Di fronte a emergenze come queste che impattano sulla vita quotidiana dei cittadini – ha spiegato l’assessore regionale al Territorio e Sistemi verdi Gianluca Comazzi – era necessario intervenire con decisione”.

Fondi per i lavori più urgenti

“Con queste risorse – ha sottolineato – permettiamo ai Comuni di avviare subito i lavori più urgenti, senza ritardi che avrebbero potuto rivelarsi devastanti per il tessuto economico e sociale delle comunità. Il provvedimento è quindi un segnale concreto di attenzione e vicinanza alle comunità colpite. Tra l’altro, questa cifra si aggiunge, agli oltre 40 milioni di euro stanziati sempre nel 2025 per le azioni di prevenzione e contrasto del dissesto idrogeologico”.