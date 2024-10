Regione Lombardia premia 27 attività storiche della provincia di Lodi

Tappa a Lodi per l’evento itinerante con cui Regione Lombardia premia sui territori le Attività storiche riconosciute nel 2024. Un’iniziativa voluta dall’assessore regionale allo Sviluppo economico, Guido Guidesi, con la collaborazione delle Camere di Commercio e dedicata a negozi, locali e botteghe che hanno svolto il proprio esercizio senza interruzioni per un periodo non inferiore a 40 anni.

Sono 27 le ‘nuove’ imprese storiche della provincia di Lodi che hanno ottenuto il marchio identificativo durante la cerimonia svoltasi nella sede cremonese della Camera di Commercio. A consegnare il riconoscimento, oltre all’assessore Guidesi, anche il presidente della Consulta del Lodigiano alla Camera di Commercio di Milano – Monza Brianza – Lodi, Vittorio Boselli.

Assessore Guidesi: punti di riferimento per il territorio

“Il premio – ha sottolineato l’assessore Guidesi – è il nostro modo per dire grazie a persone che, con il loro lavoro quotidiano, rendono grande la Lombardia. Le Attività storiche rappresentano l’ossatura della nostra economia e sono fondamentali perché assicurano servizi di qualità e occupazione, contribuendo alla vivibilità del territorio. Sono presìdi che hanno una grande rilevanza non solo economica ma anche sociale: veri e propri punti di riferimento per le rispettive comunità, e come tali meritano di essere ringraziati e valorizzati. Spesso sono il frutto di una storia familiare portata avanti attraverso un ricambio generazionale realizzato con successo”.

Il bando regionale

“Oltre al riconoscimento – ha proseguito Guidesi – Regione ha messo in campo un bando riservato proprio alle imprese storiche che figurano nell’albo regionale, così da sostenerle negli investimenti: dalla riqualificazione del locale agli interventi di restauro, dalle iniziative di innovazione ai processi per la trasmissione d’impresa”. La graduatoria del bando è stata pubblicata nei giorni scorsi: per il territorio della provincia di Lodi le attività beneficiarie sono 13 per complessivi 186.815 euro di contributi.

L’elenco delle ‘nuove’ Attività storiche

Queste le 27 ‘nuove’ Attività storiche in provincia di Lodi (7 botteghe artigiane storiche, 1 locale storico, 19 negozi storici).

Borghetto Lodigiano

FARMACIA FERRARESI, 1959, Negozio storico, Salute e benessere.

Casalmaiocco

BAR VAGHI, 1968, Locale storico, Bar e tabaccheria.

Caselle Lurani

ACCONCIATURE MASCHILI F.LLI FENERI, 1962, Bottega artigiana storica, Cura della persona.

Castiraga Vidardo

LATTONERIA VIGORELLI, 1969, Bottega artigiana storica, Attrezzature.

Lodi

BAGGI SANTE, 1953, Bottega artigiana storica, Auto e Moto.

CANEVARA, 1976, Bottega artigiana storica, Cura della persona.

COLTELLERIA REN, 1972, Negozio storico, Casa e arredamento.

EDICOLA CARTOLERIA FUGANTE, 1978, Negozio storico, Cartoleria e libreria.

EMPORIO, 1982, Negozio storico, Abbigliamento e accessori.

FARMACIA GIBERTI, 1920, Negozio storico, Salute e benessere.

FARMACIA MANFRINI, 1957, Negozio storico, Salute e benessere.

FARMACIA SABBIA, 1927, Negozio storico, Salute e benessere.

GELATERIA ORSI 1983, 1983, Negozio storico, Gelaterie pasticcerie e torrefazioni.

HOBBY LEGNO, 1979, Negozio storico, Attrezzature.

IL FORNAIO VOLPI DAL 1963, 1963, Bottega artigiana storica, Alimentari e specialità alimentari.

LA BOTTEGA COSE D’ARTE, 1983, Bottega artigiana storica, Casa e arredamento.

LA TERMOIDRAULICA, 1966, Bottega artigiana storica, Attrezzature.

OTTICA DE CAPITANI, 1957, Negozio storico, Ottica e fotografia.

SCRIVI E CUCI, 1983, Negozio storico, Cartoleria e libreria.

Marudo

IL MINIMARKET, 1955, Negozio storico, Alimentari e specialità alimentari.

Massalengo

FARMACIA NUOVA, 1982, Negozio storico, Salute e benessere.

MACELLERIA PODENZANI, 1963, Negozio storico, Alimentari e specialità alimentari.

Mulazzano

MACELLO PRINA, 1963, Negozio storico, Alimentari e specialità alimentari.

San Martino in Strada

FARMACIA SANTAGOSTINO, 1972, Negozio storico, Salute e benessere.

Sant’Angelo Lodigiano

AUTORICAMBI SANT’ANGELO, 1970, Negozio storico, Attrezzature.

ENOGASTRONOMIA FRATELLI RUSCONI, 1961, Negozio storico, Alimentari e specialità alimentari.

Tavazzano con Villavesco

CASAIDEA, 1936, Negozio storico, Casa e arredamento.

I riconoscimenti dal 2004 in provincia di Lodi

Sale così a 111 il numero delle piccole imprese della provincia di Lodi che possono fregiarsi del marchio di ‘Attività storica’ rilasciato da Regione Lombardia. Sul sito www.attivitastoriche.regione.lombardia.it saranno disponibili le foto di ciascun esercizio premiato. Il portale contiene una pagina dedicata a ogni attività riconosciuta comprensiva di descrizione e fotogallery.

Tour imprese

La giornata lodigiana dell’assessore Guidesi si è aperta in mattinata con una visita all’azienda IBSA nell’ambito del ‘tour’ istituzionale nelle imprese, un’occasione per proseguire sui territori il dialogo col mondo produttivo e illustrare gli strumenti di supporto alle aziende messi a disposizione da Regione Lombardia.