Nuove risorse per sostenere, con un bando, in Lombardia, i giovani che, nel 2026, scelgono di costruire il proprio futuro in agricoltura. Regione ha infatti approvato il bando finanziato dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste nell’ambito del Fondo per l’insediamento dei giovani in agricoltura 2026, uno strumento pensato per rafforzare le imprese agricole guidate dalle nuove generazioni e favorire il necessario ricambio generazionale in un settore strategico per l’economia e il territorio lombardo.

La sfida dell’agricoltura lombarda

“L’agricoltura lombarda – dichiara l’assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste della Regione Alessandro Beduschi – ha bisogno di giovani preparati, pronti a raccogliere le sfide del futuro”.

“Con questo intervento – continua – vogliamo accompagnare concretamente chi ha scelto di investire il proprio progetto di vita nell’agricoltura, rafforzando la competitività di un comparto che rappresenta una delle eccellenze della nostra regione”.

“Il ricambio generazionale – sottolinea Beduschi – è una condizione essenziale per garantire innovazione e sviluppo ai nostri territori”.

Bando 2026 per il lavoro dei giovani in agricoltura

La misura, pubblicata sul Burl (Bollettino ufficiale di Regione Lombardia), mette a disposizione per il 2026 risorse pari a 755.848 euro, finanziate dal Masaf, con una dotazione analoga già prevista anche per il 2027. Potranno accedere al contributo i giovani agricoltori con meno di 41 anni già beneficiari dell’intervento SRE01 della Pac (Politica agricola comune) 2023-2027 di Regione Lombardia.

L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto pari al 90% delle spese ammissibili, per investimenti compresi tra un minimo di 3.000 euro e un massimo di 40.000 euro. Le domande saranno finanziate con procedura a sportello e potranno riguardare interventi finalizzati allo sviluppo e al rafforzamento dell’attività agricola avviata dai giovani imprenditori. Le richieste dovranno essere presentate attraverso la piattaforma regionale Bandi e Servizi dalle ore 10 del 13 ottobre 2026 alle ore 12 del 27 ottobre 2026.

Agricoltura, non solo una professione ma concreta opportunità

“Sostenere i giovani – rimarca l’assessore – vuol dire garantire continuità a un patrimonio fatto di imprese, competenze e presidio del territorio”.

“Dietro ogni nuova azienda agricola – conclude Beduschi – c’è infatti una scelta coraggiosa che merita di essere accompagnata dalle istituzioni. Regione Lombardia continuerà a lavorare affinché sempre più giovani possano vedere nell’agricoltura non solo una professione, ma una concreta opportunità di crescita personale ed economica”.