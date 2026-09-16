In Lombardia bando agromeccanici sostiene 15 progetti

Sono 15 i progetti finanziati nell’ambito del bando agromeccanici 2025 promosso dall’assessorato all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste di Regione Lombardia, guidato da Alessandro Beduschi, a sostegno delle imprese del settore. Complessivamente, gli interventi attivati ammontano a oltre 2,2 milioni di euro, di cui 863.000 euro di contributi regionali, destinati a investimenti in tecnologie e processi innovativi per ridurre le emissioni, migliorare la sostenibilità delle attività e favorire un uso più efficiente delle risorse naturali.

Bando agromeccanici della Lombardia

Il bando 2025 è il terzo intervento promosso da Regione Lombardia, dopo quelli del 2021 e del 2023. Salgono così a 40 i progetti finanziati nei tre bandi regionali dedicati alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agromeccaniche, per circa 3,1 milioni di euro di contributi regionali.

Beduschi: coniugare produttività e sostenibilità

“L’agricoltura lombarda – dichiara l’assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste di Regione Lombardia, Alessandro Beduschi – è chiamata sempre più a coniugare produttività e sostenibilità, che significa anche riduzione delle emissioni e dell’impatto ambientale, assecondando la vocazione produttiva, la competitività, la resa in campo”.

“Regione Lombardia – aggiunge – è stata la prima in Italia a sostenere un percorso green rivolgendosi anche agli imprenditori agromeccanici, operatori fondamentali nella filiera agricola, il cui percorso di innovazione è al servizio di tutte le imprese agricole, delle aree rurali e dell’ambiente”.

Prosegue la battaglia in Europa sul digestato

Il bando dedicato alle imprese agromeccaniche si inserisce nel quadro più ampio di azioni messe in campo da Regione Lombardia per contenere le emissioni in agricoltura e sostenere le buone pratiche ambientali. “Proseguiremo la battaglia in Europa – ribadisce l’assessore Beduschi – per ottenere la parificazione del digestato ai fertilizzanti chimici, così da migliorare ulteriormente l’economia circolare in agricoltura”.

Il riparto

Ecco, nel dettaglio, la suddivisione provinciale dei progetti: