Un milione e 800 mila euro di risorse in più per incrementare il bando Innevamento 2025 in Lombardia. Obiettivo, rafforzare il sostegno alle località montane e al sistema della neve e contribuire alle spese sostenute dai gestori dei comprensori sciistici lombardi nella stagione invernale 2024/2025. Lo comunica il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia con delega a Sport e Giovani, Federica Picchi. “L’obiettivo – spiega Picchi – è sostenere la gestione in sicurezza degli impianti di risalita e delle piste da sci innevate artificialmente, garantendo condizioni ottimali per l’avvio della stagione invernale e la sicurezza degli utilizzatori delle piste da sci“.

Bando innevamento 2025 Lombardia, tutte le domande finanziate

“Le risorse – aggiunge il sottosegretario – permetteranno di contribuire alle esigenze dei territori montani lombardi, dove la neve rappresenta un motore economico e sociale essenziale. Sono 43 le richieste di contributo presentate sul Bando dai gestori pubblici e privati di impianti e piste da sci dotate di sistemi di innevamento artificiale, nelle province di Bergamo, Brescia, Lecco e Sondrio. Le domande sono tutte finanziate. Con questo intervento, Regione Lombardia conferma il proprio impegno concreto a fianco delle località montane. Riconoscendo il valore strategico del turismo invernale per l’economia e la vitalità dei nostri territori. Gli impianti di risalita e le piste da sci non sono solo infrastrutture sportive, ma presidi sociali e culturali. Garantiscono, inoltre, lavoro, accoglienza e promozione del territorio”.

Il contributo previsto con il Decreto n. 16061 del 11 novembre 2025 sarà erogato in due tranche, il 15 dicembre 2025 e, la seconda, entro febbraio 2026. Le risorse assegnate coprono una piccola parte delle spese sostenute (meno del 15%), suddivise tra consumi energetici, di carburante e approvvigionamento idrico.

Il provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL S.O. n. 47 del 18 novembre 2025) e sul portale Bandi e Servizi, dove è possibile consultare l’elenco dei beneficiari ammessi.