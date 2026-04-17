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Ok bando a supporto manifestazioni sportive luglio 2026 settembre 2027

 Picchi: più attenzione a iniziative regionali, paralimpiche e 'green'

E’ aperto il bando di Regione Lombardia a sostegno delle manifestazioni sportive in programma tra il 1° luglio 2026 e il 30 settembre 2027. La misura, dotata di 3 milioni di euro, è rivolta a eventi agonistici e amatoriali, senza fini di lucro e aperti al pubblico. Devono essere promossi da più associazioni capaci di favorire la diffusione della pratica sportiva sul territorio.

“Due le novità principali– spiega Federica Picchi, sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia con delega allo Sport e Giovani. – La quota riservata agli eventi con partecipazione di persone con disabilità sale dal 10% al 15%. Attenzione che conferma l’impegno per uno sport realmente inclusivo. Inoltre, si prevedono due linee di intervento per sostenere anche le manifestazioni a carattere regionale e locale”.

Il bando prevede una Linea A, dedicata a competizioni sportive nazionali e internazionali di livello agonistico, con costo superiore a 30.000 euro. Una Linea B è riservata a  eventi agonistici e amatoriali, con costo superiore a 7.000 euro.

“È un intervento – aggiunge Picchi –  che riconosce il valore del tessuto sportivo lombardo e degli enti territoriali nel promuovere iniziative capaci di animare le comunità e rafforzare la cultura sportiva. In particolare, i nuovi criteri attribuiscono maggiore peso alla sostenibilità ambientale. Prevedono premialità per le iniziative rivolte agli under 18″. Il bando è consultabile qui.

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