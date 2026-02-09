E’ stato aumentato il fondo per sostenere le manifestazioni sportive 2025 sul territorio regionale. Il sostegno di Regione Lombardia cresce con l’aumento di 300mila euro della dotazione del primo e del secondo trimestre del bando. Lo prevede la delibera approvata dalla Giunta regionale, che con questo incremento porta lo stanziamento complessivo del bando, da euro 1 milione a 350mila a 1 milione e 650mila euro.

Un aumento dettato dal successo della misura regionale. La partecipazione sui primi due trimestri ha, infatti, largamente superato le attese. Sono in tutto 49 le domande finora accolte e si calcola che, grazie al nuovo stanziamento, potranno divenire in tutto più di 80.

Picchi: fondo aumentato indica vitalità di eventi e manifestazioni sportive

“L’alta partecipazione al bando conferma la straordinaria vitalità dello sport lombardo – sottolinea Federica Picchi, sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia con delega a Sport e Giovani. – Le domande arrivano da quasi tutte le province sono il segno inequivocabile di territori dove cresce la voglia di organizzare eventi e attività che fanno bene ai cittadini e rendono più vive le nostre comunità. Gli eventi sportivi attirano atleti, spesso anche di livello internazionale, oltre che appassionati e famiglie. Generano, inoltre, ‘movimento’, entusiasmo e anche un indotto economico di rilievo. Il mio ringraziamento va a tutte le associazioni sportive lombarde, grandi e piccole, che investono energie, competenze e creatività, credendo fermamente nel valore dello sport”.

Potrà ora essere attivato lo scorrimento delle graduatorie, completando il finanziamento delle manifestazioni finanziate solo parzialmente e sostenendo un’ulteriore trentina di manifestazioni sportive di vario livello. Diverse le discipline, olimpiche e paralimpiche, interessate, tra cui anche competizioni nazionali e iniziative di rilevanza internazionale come il 69° Campaccio World Athletics Gold Level Cross Country Tour, il 34° Rally dei Laghi, il 5° Handcycling Race Carate Brianza e la Valle dei Segni-Wine Trail in ValCamonica.