Manifestazioni sportive 2025, aumentato fondo a sostegno eventi sul territorio

Stanziamento complessivo del bando sale a 1 milione e 650 mila euro

E’ stato aumentato il fondo per sostenere le manifestazioni sportive 2025 sul territorio regionale. Il sostegno di Regione Lombardia cresce con l’aumento di 300mila euro della dotazione del primo e del secondo trimestre del bando. Lo prevede la delibera approvata dalla Giunta regionale, che con questo incremento porta lo stanziamento complessivo del bando, da euro 1 milione a 350mila a 1 milione e 650mila euro.

Un aumento dettato dal successo della misura regionale. La partecipazione sui primi due trimestri ha, infatti, largamente superato le attese. Sono in tutto 49 le domande finora accolte e si calcola che, grazie al nuovo stanziamento, potranno divenire in tutto più di 80.

Picchi: fondo aumentato indica vitalità di eventi e manifestazioni sportive

“L’alta partecipazione al bando conferma la straordinaria vitalità dello sport lombardo – sottolinea Federica Picchi, sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia con delega a Sport e Giovani. – Le domande arrivano da quasi tutte le province sono il segno inequivocabile di territori dove cresce la voglia di organizzare eventi e attività che fanno bene ai cittadini e rendono più vive le nostre comunità. Gli eventi sportivi attirano atleti, spesso anche di livello internazionale, oltre che appassionati e famiglie. Generano, inoltre, ‘movimento’, entusiasmo e anche un indotto economico di rilievo. Il mio ringraziamento va a tutte le associazioni sportive lombarde, grandi e piccole, che investono energie, competenze e creatività, credendo fermamente nel valore dello sport”.

Potrà ora essere attivato lo scorrimento delle graduatorie, completando il finanziamento delle manifestazioni finanziate solo parzialmente e sostenendo un’ulteriore trentina di manifestazioni sportive di vario livello. Diverse le discipline, olimpiche e paralimpiche, interessate, tra cui anche competizioni nazionali e iniziative di rilevanza internazionale come il 69° Campaccio World Athletics Gold Level Cross Country Tour, il 34° Rally dei Laghi, il 5° Handcycling Race Carate Brianza e la Valle dei Segni-Wine Trail in ValCamonica.

