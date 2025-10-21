Logo Regione Lombardia

Bando manifestazioni sportive, incremento ulteriore di 150.000 euro

Picchi: stanziamento a enti di promozione, associazioni e società dilettantistiche

Regione Lombardia continua a investire nella promozione dello sport diffuso e di prossimità, con un incremento nel ‘Bando  manifestazioni sportive’ di ulteriori 150.000 euro.

La dotazione finanziaria è riferita al quarto trimestre (luglio – settembre 2025) della misura a sostegno delle manifestazioni sportive sul territorio lombardo  (1° ottobre 2024 – 30 settembre 2025).

Con questo provvedimento la dotazione complessiva del programma sale a 2,3 milioni di euro, consentendo di finanziare un numero ancora maggiore di eventi e iniziative che animano il tessuto sportivo locale. Le domande pervenute nel trimestre luglio–settembre 2025 sono state infatti 118, di cui 54 inizialmente ammissibili con le risorse disponibili. Grazie all’incremento, sarà possibile procedere con lo scorrimento della graduatoria e sostenere ulteriori realtà sportive.

I destinatari della misura sono federazioni, enti di promozione sportiva, associazioni e società dilettantistiche, enti locali e comitati organizzatori, impegnati quotidianamente nella promozione dello sport e della cultura sportiva nei diversi territori lombardi.

“Con questo ulteriore stanziamento – ha detto Federica Picchi, sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia con delega a Sport e Giovani –  vogliamo dare un segnale chiaro. Regione Lombardia è al fianco di chi, ogni giorno, fa vivere lo sport sui territori. Le manifestazioni sportive rappresentano un valore sociale e culturale straordinario. Animano i centri urbani e i piccoli Comuni, promuovono la valorizzazione del territorio e creano occasioni di incontro, educazione e benessere. Investire nello sport significa investire nella comunità, nelle famiglie, nella formazione dei più giovani e nella salute dei più anziani. Riconoscendo allo stesso tempo  il ruolo fondamentale delle associazioni e dei volontari che tengono viva la passione e i valori sportivi lombardi”.

Il provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL), sul portale Bandi e Servizi e sul sito istituzionale di Regione Lombardia. (LNews)

