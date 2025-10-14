A partire dal 15 ottobre 2025 è possibile presentare la domanda di partecipazione al bando ‘Riirco.Lo’, con cui Regione Lombardia punta a supportare le imprese del settore alimentare nell’adozione di modelli produttivi incentrati sull’economia circolare.

Bando Ricircolo per il settore alimentare: gli obiettivi

L’iniziativa intende mettere a disposizione delle pmi del comparto (comprese le startup) risorse da destinare alla realizzazione di progetti mirati lungo tutto la filiera alimentare. Nello specifico, il bando punta ad agire in due direzioni. Da un lato, l’obiettivo è modificare i processi industriali, commerciali e di consumo in ottica green per ridurre gli sprechi, prevenendo così la formazione di rifiuti alimentari; dall’altro, realizzare azioni mirate per incrementare il riutilizzo degli scarti prodotti. Tutti target in linea con le indicazioni del ‘Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti’ e con quelle emerse dal tavolo ‘spreco alimentare’ dell’Osservatorio regionale per il clima, l’economia circolare e la transizione ecologica.

Maione: con sostenibilità vantaggia ambientali ed economici

“Regione Lombardia – sottolinea l’assessore all’Ambiente e clima di Regione Lombardia Giorgio Maione – continua a investire per promuovere l’economia circolare anche nel settore alimentare. Incentiviamo le imprese e le startup a realizzare progetti che valorizzino il riuso, il riciclo e la riduzione degli sprechi. È un modello virtuoso che genera benefici ambientali, economici e sociali. La nostra regione eccelle in quest’ambito, rappresentando un modello di riferimento a livello nazionale e internazionale”.

Qui di seguito il link del bando nella sezione ‘Bandi e Servizi’ del sito di Regione Lombardia.