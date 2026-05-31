Per il quinto anno consecutivo la Lombardia è ancora la migliore tra le regioni sul fronte della comunicazione istituzionale. Il dato emerge dall’analisi che DeRev, società di strategia, comunicazione e marketing digitale, realizza per misurare l’efficacia sui social media delle regioni. La Puglia torna al secondo posto (dove era nel 2023) e il Friuli-Venezia Giulia si affaccia al terzo posto con una progressione continua. In coda Molise, Calabria e Trentino-Alto Adige. Tra i presidenti, invece, Attilio Fontana è quello che mostra il maggior avanzamento, passando dall’11° posto del 2025 al 6° del 2026. Un dato piuttosto significativo anche perchè la linea editoriale scelta è molto istituzionale e non personalistica.

Come ogni anno, la classifica è ricavata sulla base del DeRev Score, un punteggio ottenuto da un algoritmo proprietario che tiene in considerazione i principali parametri dell’efficacia della comunicazione social, come presenza e qualità del presidio sulle piattaforme (sono state prese in esame Facebook, Instagram, TikTok e X), ampiezza della community in valore assoluto e in relazione alla popolazione regionale, numero di contenuti e frequenza di pubblicazione, coinvolgimento dei follower ed engagement.

Presidente Fontana: vogliamo informare i nostri cittadini coinvolgendoli – “Un risultato importante – commenta il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana – che conferma ancora una volta l’efficacia del nostro modo di comunicare. Sui canali social di Regione Lombardia e di Lombardia Notizie lavoriamo ogni giorno con l’obiettivo di informare i cittadini in modo chiaro, diretto e coinvolgente, raccontando concretamente le attività e le iniziative della nostra Regione. Il riconoscimento evidenziato anche dall’analisi di DeRev dimostra che la strada intrapresa è quella giusta e ci spinge a continuare a investire in una comunicazione sempre più vicina alle persone”.

Ceo DeRev, Esposito: la comunicazione istituzionale funziona quando viene trattata come una priorità stabile –“Il posizionamento solido della Lombardia in cima alla classifica dimostra che la comunicazione istituzionale funziona – ha spiegato il CEO di DeRev, Roberto Esposito -quando viene trattata come una priorità stabile e non come un’attività episodica. In particolare, i numeri sulla community e sulla crescita dei follower raccontano di un lavoro costante, e di risultati chiari e tangibili anno dopo anno. Il passo successivo è lavorare sull’espansione di quel dialogo: c’è spazio per aumentare la penetrazione e raggiungere una quota maggiore di popolazione”.

Dai risultati del report che, come ogni anno, ha preso in considerazione gli account ufficiali delle regioni nel periodo compreso tra il 13 maggio 2025 e il 13 maggio 2026, emerge che la Lombardia è riuscita a conquistare il primato dell’ampiezza della fanbase (738.767 utenti), superando la Campania che si ferma a 717.628.

Lombardia una delle 4 regioni attive su tutti i social – Guardando ai presidi, la Lombardia figura ancora tra le uniche quattro regioni che sono attivamente presenti su tutte le piattaforme considerate, compresa TikTok (le altre sono Puglia, Liguria e Sardegna): qui parla a un pubblico di 39.000 utenti, di gran lunga il più numeroso. Con 75 post nel periodo, la Lombardia ne ha fatto un canale vivo, in grado di generare oltre 45.000 interazioni.