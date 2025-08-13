Logo Regione Lombardia

lombardia notizie

online

lombardia notizie

online

Lombardia Notizie / Senza categoria

LNews-BANDO ‘RINNOVA AUTO’ PER LA SOSTITUZIONE DI VEICOLI INQUINANTI, CANDIDATURE FINO AL 31 OTTOBRE 2025 PER LA LINEA A (AUTOVETTURE) E PER LA LINEA C (ROTTAMAZIONE)

ASSESSORE MAIONE: FINORA GRANDE ADESIONE ALL’INIZIATIVA, REGIONE IN PRIMA LINEA PER ABBATTERE LE EMISSIONI

(LNews – Milano, 13 ago) C’è tempo fino al prossimo 31 ottobre 2025 per presentare le candidature alla linea A (autovetture) e alla linea C (rottamazione) del bando ‘Rinnova auto’ di Regione Lombardia. Nello specifico, la linea A incentiva la sostituzione di veicoli inquinanti con autovetture a zero o bassissime emissioni, mentre la linea C ne incentiva la rottamazione.

La Linea B (che fornisce sussidi per l’acquisto di motocicli/eCargo-Bike a basse emissioni) si è invece conclusa lo scorso 26 maggio 2025, dopo aver esaurito i fondi disponibili, pari a 2 milioni di euro. Nello specifico, le richieste per le eCargo Bike hanno assorbito il 93% delle risorse stanziate, mentre il 7% è stato destinato a ciclomotori/motocicli elettrici. In totale le domande presentate sono state 1.335.

“La Lombardia – sottolinea l’assessore all’Ambiente e Clima di Regione Lombardia Giorgio Maione – conferma il suo approccio concreto alla transizione ecologica, puntando su innovazione tecnologica e sostegno a famiglie e imprese, anziché su politiche basate sui divieti”.

“Il nostro territorio – aggiunge Maione – è all’avanguardia nell’abbattimento degli inquinanti in atmosfera, registrando risultati importanti grazie a un sistema integrato di incentivi e al programma Move-In’. Le emissioni pro capite di PM10 e PM2.5 sono un terzo della media europea”.

“Anche nel 2024 – conclude – si è confermata la tendenza generale alla riduzione del numero di superamenti giornalieri di PM10 e nessun superamento dei limiti annuali di PM10. La media annuale del PM2.5 rientra nei limiti in tutta la regione. Questi successi, che hanno portato a un abbattimento del 40% delle emissioni in 20 anni, dimostrano l’efficacia delle politiche regionali e l’impegno costante per l’ambiente”. (LNews)

red

Scarica PDF
Condividi l'articolo:

Potrebbero interessarti anche

Iscriviti ai nostri canali

WhatsApp
Telegram

lombardianotizie.Online

Testata giornalistica registrata - Direttore responsabile Pierfrancesco Gallizzi - Reg. Trib. di Milano n° 14772/2019 del 7 novembre 2019

© Copyright Regione Lombardia tutti i diritti riservati - C.F. 80050050154 - Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano

Archivio
Redazione
Accessibilità
Comunicati
Feed RSS
Cookie Policy
Informativa privacy
Note legali
Social Media Policy
INDIETRO

Archivio comunicati

Archivio comunicati

Archivio Allerte
Archivio Comunicati
Archivio Comunicati
Sei un giornalista?

Richiedi l’iscrizione al nostro canale Telegram privato per ricevere tutte le notizie in anteprima