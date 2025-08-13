LNews-BANDO ‘RINNOVA AUTO’ PER LA SOSTITUZIONE DI VEICOLI INQUINANTI, CANDIDATURE FINO AL 31 OTTOBRE 2025 PER LA LINEA A (AUTOVETTURE) E PER LA LINEA C (ROTTAMAZIONE)

ASSESSORE MAIONE: FINORA GRANDE ADESIONE ALL’INIZIATIVA, REGIONE IN PRIMA LINEA PER ABBATTERE LE EMISSIONI

(LNews – Milano, 13 ago) C’è tempo fino al prossimo 31 ottobre 2025 per presentare le candidature alla linea A (autovetture) e alla linea C (rottamazione) del bando ‘Rinnova auto’ di Regione Lombardia. Nello specifico, la linea A incentiva la sostituzione di veicoli inquinanti con autovetture a zero o bassissime emissioni, mentre la linea C ne incentiva la rottamazione.

La Linea B (che fornisce sussidi per l’acquisto di motocicli/eCargo-Bike a basse emissioni) si è invece conclusa lo scorso 26 maggio 2025, dopo aver esaurito i fondi disponibili, pari a 2 milioni di euro. Nello specifico, le richieste per le eCargo Bike hanno assorbito il 93% delle risorse stanziate, mentre il 7% è stato destinato a ciclomotori/motocicli elettrici. In totale le domande presentate sono state 1.335.

“La Lombardia – sottolinea l’assessore all’Ambiente e Clima di Regione Lombardia Giorgio Maione – conferma il suo approccio concreto alla transizione ecologica, puntando su innovazione tecnologica e sostegno a famiglie e imprese, anziché su politiche basate sui divieti”.

“Il nostro territorio – aggiunge Maione – è all’avanguardia nell’abbattimento degli inquinanti in atmosfera, registrando risultati importanti grazie a un sistema integrato di incentivi e al programma ‘Move-In’. Le emissioni pro capite di PM10 e PM2.5 sono un terzo della media europea”.

“Anche nel 2024 – conclude – si è confermata la tendenza generale alla riduzione del numero di superamenti giornalieri di PM10 e nessun superamento dei limiti annuali di PM10. La media annuale del PM2.5 rientra nei limiti in tutta la regione. Questi successi, che hanno portato a un abbattimento del 40% delle emissioni in 20 anni, dimostrano l’efficacia delle politiche regionali e l’impegno costante per l’ambiente”. (LNews)

