Regione Lombardia apre il bando Ocm Vino – Intervento settoriale “Promozione sui mercati dei Paesi terzi” per la campagna 2026/2027, mettendo a disposizione 2,4 milioni di euro a sostegno dei progetti presentati dal sistema vitivinicolo lombardo. Lo comunica l’assessore regionale all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi.

Il bando Ocm vino per la promozione della Lombardia

La misura è finanziata attraverso la quota regionale dei fondi europei destinati all’Organizzazione comune del mercato vitivinicolo (Ocm Vino) e punta a sostenere iniziative di promozione e informazione nei Paesi al di fuori dell’Unione Europea, con l’obiettivo di consolidare la presenza del vino lombardo sui mercati internazionali.

Strumento per le imprese lombarde

“Anche attraverso questo strumento – dichiara l’assessore Beduschi – accompagniamo le imprese lombarde in un percorso di crescita internazionale che oggi è sempre più decisivo, come testimoniano gli ultimi dati sull’export, che parlano di 330 milioni di euro con una crescita che sfiora l’8%. I nostri vini devono poter competere nelle migliori condizioni possibili, soprattutto in una fase economica e geopolitica che richiede apertura di nuovi mercati e consolidamento di quelli esistenti”.

Possono accedere ai contributi organizzazioni professionali e di produttori, consorzi di tutela, cooperative, reti d’impresa, associazioni temporanee e singoli produttori vitivinicoli, oltre a soggetti pubblici con esperienza nel settore della promozione agroalimentare.

Cosa finanzia il bando

Il bando finanzia attività di relazioni pubbliche, promozione e pubblicità, partecipazione a fiere ed eventi internazionali, campagne informative sui regimi di qualità europei, azioni dedicate alle produzioni Dop, Igp e biologiche, oltre a studi e analisi di mercato finalizzati ad ampliare gli sbocchi commerciali del comparto. Il contributo copre fino al 50% delle spese sostenute.

Per i progetti regionali e multiregionali il finanziamento massimo è fissato a 1 milione di euro per i consorzi di tutela e a 500.000 euro per le altre categorie di beneficiari. L’importo minimo dei progetti è pari a 100.000 euro, ridotto a 30.000 euro per i piccoli produttori.

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente attraverso il portale Sian, all’indirizzo https://www.sian.it/vinopaesiterzi/, entro le ore 12 del 30 giugno 2026.

Investimento per l’agroalimentare

“Regione Lombardia – conclude Beduschi – continua a investire sulla promozione delle proprie eccellenze agroalimentari con una strategia che punta a rafforzare competitività e riconoscibilità Il vino lombardo è uno dei simboli più forti della nostra capacità produttiva e della qualità del made in Italy sui mercati internazionali”.