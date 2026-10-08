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Lombardia Notizie / Ambiente e Clima

In arrivo ulteriori 20 milioni per efficientamento di edifici pubblici

immagine generica di progettista al pc per dare idea degli interventi finanziabili con il bando seed per l'efficientamento energetico degli edifici a cui sono stati assegnati altri 20 milioni da regione

Maione: risorse concrete per ridurre consumi ed emissioni inquinanti 

Un incremento di 20 milioni di euro delle risorse destinate al bando Seed PA, dedicato all’eco-efficientamento degli edifici pubblici. Lo prevede una delibera approvata dalla Giunta di Regione Lombardia, su proposta dell’assessore all’Ambiente e Clima Giorgio Maione, che mette in campo 8 milioni per il 2027 e 12 milioni per il 2028. Le risorse, che provengono da fondi PR FESR 2021- 27, permetteranno un ulteriore scorrimento della graduatoria della linea A del bando, destinata a interventi su edifici pubblici ad uso pubblico, dove non si svolge attività economica.
Nello specifico, a ricevere fondi saranno interventi da realizzare nei Comuni di 10 province lombarde. Si tratta di: Milano, Mantova, Monza e Brianza, Lodi, Sondrio, Pavia, Bergamo, Como, Brescia e Cremona.

Maione: ulteriori 20 milioni a bando Seed per ridurre emissioni settore edilizio

foto generica dell'assessore Maione che nell'articolo commenta la delibera con cui si assegnano ulteriri 20 milioni per la graduatoria del bando seed pa per l'efficientamento degli edifici pubblici
“Con questo ulteriore stanziamento – ha sottolineato l’assessore Maione – rafforziamo il nostro impegno per l’eco-efficientamento energetico del patrimonio edilizio pubblico lombardo. Mettiamo a disposizione nuove risorse per dare la possibilità a un numero maggiore di partecipanti al bando di realizzare interventi capaci di ridurre i consumi e migliorare le prestazioni energetiche degli edifici. E contribuendo quindi così agli obiettivi ambientali della Lombardia. È un investimento concreto che genera benefici duraturi per i territori e per le comunità”.

Il bando Seed PA

 Il bando Seed PA punta a promuovere la riqualificazione energetica profonda e il miglioramento della sostenibilità degli edifici pubblici e destinati a servizi abitativi pubblici (Sap) e a integrare il risparmio energetico e la valorizzazione del patrimonio edilizio, aumentando la resilienza ai cambiamenti climatici.

Gli interventi finanziabili 

Gli interventi ammissibili riguardano opere di efficientamento energetico del sistema involucro e impianti tecnologici. L’obiettivo è raggiungere gli standard più elevati in termini di prestazione energetica ed emissiva, che interessino interi fabbricati ad uso pubblico e interi fabbricati destinati ai Servizi Abitativi Pubblici (SAP).  La proprietà dei fabbricati deve essere esclusiva dei soggetti beneficiari. Gli edifici dovranno inoltre essere certificabili ai sensi della normativa.
A questo link ecco quindi la graduatoria con i progetti finanziati.
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