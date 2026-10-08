20 milioni di euro delle risorse destinate al bando Seed PA, dedicato all’eco-efficientamento degli edifici pubblici. Lo prevede una delibera approvata dalla Giunta di 8 milioni per il 2027 e 12 milioni per il 2028. Le risorse, che provengono da fondi Un incremento didelle risorse destinate al bando Seed PA, dedicato all’degli edifici pubblici. Lo prevede una delibera approvata dalla Giunta di Regione Lombardia , su proposta dell’assessore all’Ambiente e Clima Giorgio Maione , che mette in campoper il 2027 eper il 2028. Le risorse, che provengono da fondi PR FESR 2021- 27 , permetteranno un ulteriore scorrimento della graduatoria della linea A del bando, destinata a interventi su edifici pubblici ad uso pubblico, dove non si svolge attività economica.

Nello specifico, a ricevere fondi saranno interventi da realizzare nei Comuni di 10 province lombarde. Si tratta di: Milano, Mantova, Monza e Brianza, Lodi, Sondrio, Pavia, Bergamo, Como, Brescia e Cremona.

Maione: ulteriori 20 milioni a bando Seed per ridurre emissioni settore edilizio

“Con questo ulteriore stanziamento – ha sottolineato l’assessore Maione – rafforziamo il nostro impegno per l’eco-efficientamento energetico del patrimonio edilizio pubblico lombardo. Mettiamo a disposizione nuove risorse per dare la possibilità a un numero maggiore di partecipanti al bando di realizzare interventi capaci di ridurre i consumi e migliorare le prestazioni energetiche degli edifici. E contribuendo quindi così agli obiettivi ambientali della Lombardia. È un investimento concreto che genera benefici duraturi per i territori e per le comunità”.

Il bando Seed PA

promuovere la riqualificazione energetica profonda e il miglioramento della Il bando Seed PA punta ala riqualificazione energetica profonda e il miglioramento della sostenibilità degli edifici pubblici e destinati a servizi abitativi pubblici (Sap) e a integrare il risparmio energetico e la valorizzazione del patrimonio edilizio, aumentando la resilienza ai cambiamenti climatici.

Gli interventi finanziabili

Gli interventi ammissibili riguardano opere di efficientamento energetico del sistema involucro e impianti tecnologici. L’obiettivo è raggiungere gli standard più elevati in termini di prestazione energetica ed emissiva, che interessino interi fabbricati ad uso pubblico e interi fabbricati destinati ai Servizi Abitativi Pubblici (SAP). La proprietà dei fabbricati deve essere esclusiva dei soggetti beneficiari. Gli edifici dovranno inoltre essere certificabili ai sensi della normativa.