Regione Lombardia ha pubblicato la graduatoria definitiva del bando SEED PA (Sostenibilità ed Efficienza Energetica degli EDifici Pubblici) da oltre 35.000.000 di euro: a ricevere il finanziamento saranno 40 progetti che verranno realizzati nei Comuni di 8 province lombarde (Bergamo, Brescia, Cremona, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio e Varese).

SEED PA, il bando per l’efficientamento energetico degli edifici di Regione Lombardia

La misura, sostenuta da risorse del PR FESR 2021-2027, punta a trasformare il patrimonio immobiliare pubblico in strutture moderne, meno inquinanti e più economiche in termini di gestione. Nello specifico, il bando ha l’obiettivo di promuovere la riqualificazione energetica profonda di interi fabbricati di proprietà pubblica, puntando al raggiungimento degli standard più elevati di prestazione energetica ed emissiva. Gli enti lombardi beneficeranno di un contributo a fondo perduto che copre fino al 100% delle spese ammissibili per le opere di efficientamento energetico e fino al 40% i nuovi impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili.

Le due linee di finanziamento

L’iniziativa si articola in due linee di finanziamento distinte:

– per la Linea A, destinata a edifici pubblici ad uso pubblico come municipi, scuole, centri civici, biblioteche e palestre sono stati ufficialmente finanziati 34 progetti presentati da Comuni, Province e altri enti locali lombardi. Queste iniziative beneficeranno di un contributo per un totale di oltre 30 milioni euro;

– per la Linea B, che punta ad avviare importanti cantieri di efficientamento nel settore dell’edilizia residenziale pubblica di proprietà di ALER e dei Comuni, verranno invece finanziati 6 progetti per un totale di oltre 5 milioni di euro.

Strutture più green

“Passiamo alla fase operativa di un’importante operazione di sviluppo ambientale – ha sottolineato l’assessore all’Ambiente e Clima di Regione Lombardia, Giorgio Maione – riqualificare questi edifici significa garantire strutture più green che abbattono drasticamente emissioni e costi delle bollette. È questa la Lombardia che vogliamo: una regione dove la transizione ecologica è sinonimo di innovazione e sostegno concreto agli enti locali”.

Risorse per provincia

Qui di seguito le risorse assegnate per singola provincia:

PER LA LINEA A – 34 PROGETTI FINANZIATI

Bergamo 5.674.115 euro

ALBINO 523.400 euro

CARONA 877.283 euro

DALMINE 952.227 euro

MORNICO AL SERIO 643.841 euro

PIAZZATORRE 801.365 euro

POGNANO 940.925 euro

VILMINORE DI SCALVE 935.071 euro

ALBINO 523.400 euro CARONA 877.283 euro DALMINE 952.227 euro MORNICO AL SERIO 643.841 euro PIAZZATORRE 801.365 euro POGNANO 940.925 euro VILMINORE DI SCALVE 935.071 euro Brescia 5.118.677 euro

BIENNO 1.000.000,00 euro

CHIARI 452.458 euro

COMUNITÀ MONTANA DI VALLETROMPIA 1.000.000 euro

LODRINO 1.000.000 euro

LUMEZZANE 1.000.000 euro

POLAVENO 666.218 euro

BIENNO 1.000.000,00 euro CHIARI 452.458 euro COMUNITÀ MONTANA DI VALLETROMPIA 1.000.000 euro LODRINO 1.000.000 euro LUMEZZANE 1.000.000 euro POLAVENO 666.218 euro Cremona 6.197.621 euro

GRONTARDO 998.419 euro

GUSSOLA 941.741 euro

MARTIGNANA DI PO 934.407 euro

OFFANENGO 1.000.000 euro

PROVINCIA DI CREMONA 970.214 euro

SAN GIOVANNI IN CROCE 625.611 euro

VESCOVATO 727.227 euro

GRONTARDO 998.419 euro GUSSOLA 941.741 euro MARTIGNANA DI PO 934.407 euro OFFANENGO 1.000.000 euro PROVINCIA DI CREMONA 970.214 euro SAN GIOVANNI IN CROCE 625.611 euro VESCOVATO 727.227 euro Mantova 1.919.249 euro

PORTO MANTOVANO 959.998 euro

ROVERBELLA 959.250 euro

PORTO MANTOVANO 959.998 euro ROVERBELLA 959.250 euro Milano 1.746.001 euro

ROSATE 795.000 euro

ZIBIDO SAN GIACOMO 951.001 euro

ROSATE 795.000 euro ZIBIDO SAN GIACOMO 951.001 euro Pavia 656.892 euro

SILVANO PIETRA 656.892 euro

SILVANO PIETRA 656.892 euro Sondrio 4.967.598 euro

COSIO VALTELLINO 1.000.000 euro

GORDONA 1.000.000 euro

PIANTEDO 1.000.000 euro

SAMOLACO 1.000.000 euro

VERCEIA 967.598 euro

COSIO VALTELLINO 1.000.000 euro GORDONA 1.000.000 euro PIANTEDO 1.000.000 euro SAMOLACO 1.000.000 euro VERCEIA 967.598 euro Varese 3.837.138 euro

BESOZZO 1.000.000 euro

CASCIAGO 837.138 euro

JERAGO CON ORAGO 1.000.000 euro

LAVENO-MOMBELLO 1.000.000 euro

Totale complessivo 30.117.294 euro

PER LA LINEA B – 6 PROGETTI FINANZIATI

Bergamo 978.835 euro

COMUNE DI BERGAMO 978.835 euro

COMUNE DI BERGAMO 978.835 euro Brescia 308.007 euro

COMUNE DI ROVATO 308.007 euro

COMUNE DI ROVATO 308.007 euro Milano 2.980.320 euro

ALER MILANO 1.000.000 euro

COMUNE DI MILANO 1.000.000 euro

COMUNE DI RHO 980.320 euro

ALER MILANO 1.000.000 euro COMUNE DI MILANO 1.000.000 euro COMUNE DI RHO 980.320 euro Pavia 930.541 euro

ALER PAVIA-LODI 930.541 euro

Totale complessivo 5.197.705 euro

A questo link la descrizione dei singoli progetti suddivisi per Comune: linea A , linea B