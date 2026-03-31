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Pubblicata la graduatoria del bando di Regione Lombardia SEED PA

La foto rappresenta una mano con diverse grafiche relative all'efficientamento energetico. Immagine utilizzata per articolo della pubblicazione della graduatoria bando SEED PA Lombardia

Maione: via alla fase operativa di un'importante iniziativa ambientale

Regione Lombardia ha pubblicato la graduatoria definitiva del bando SEED PA (Sostenibilità ed Efficienza Energetica degli EDifici Pubblici) da oltre 35.000.000 di euro: a ricevere il finanziamento saranno 40 progetti che verranno realizzati nei Comuni di 8 province lombarde (Bergamo, Brescia, Cremona, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio e Varese).

SEED PA, il bando per l’efficientamento energetico degli edifici di Regione Lombardia

La misura, sostenuta da risorse del PR FESR 2021-2027, punta a trasformare il patrimonio immobiliare pubblico in strutture moderne, meno inquinanti e più economiche in termini di gestione. Nello specifico, il bando ha l’obiettivo di promuovere la riqualificazione energetica profonda di interi fabbricati di proprietà pubblica, puntando al raggiungimento degli standard più elevati di prestazione energetica ed emissiva. Gli enti lombardi beneficeranno di un contributo a fondo perduto che copre fino al 100% delle spese ammissibili per le opere di efficientamento energetico e fino al 40% i nuovi impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili.

Le due linee di finanziamento

L’iniziativa si articola in due linee di finanziamento distinte:

– per la Linea A, destinata a edifici pubblici ad uso pubblico come municipi, scuole, centri civici, biblioteche e palestre sono stati ufficialmente finanziati 34 progetti presentati da Comuni, Province e altri enti locali lombardi. Queste iniziative beneficeranno di un contributo per un totale di oltre 30 milioni euro;
– per la Linea B, che punta ad avviare importanti cantieri di efficientamento nel settore dell’edilizia residenziale pubblica di proprietà di ALER e dei Comuni, verranno invece finanziati 6 progetti per un totale di oltre 5 milioni di euro.

Strutture  più green

Assessore Giorgio Maione durante un suo intervento. Alle sue spalle le bandiere dell'UE, dell'Italia e della Lombardia. Foto utilizzata per articolo della pubblicazione della graduatoria bando SEED PA Lombardia

“Passiamo alla fase operativa di un’importante operazione di sviluppo ambientale – ha sottolineato l’assessore all’Ambiente e Clima di Regione Lombardia, Giorgio Maione – riqualificare questi edifici significa garantire strutture più green che abbattono drasticamente emissioni e costi delle bollette. È questa la Lombardia che vogliamo: una regione dove la transizione ecologica è sinonimo di innovazione e sostegno concreto agli enti locali”.

Risorse per provincia

Qui di seguito le risorse assegnate per singola provincia:

PER LA LINEA A34 PROGETTI FINANZIATI

  • Bergamo 5.674.115 euro
    ALBINO 523.400 euro
    CARONA 877.283 euro
    DALMINE 952.227 euro
    MORNICO AL SERIO 643.841 euro
    PIAZZATORRE 801.365 euro
    POGNANO 940.925 euro
    VILMINORE DI SCALVE 935.071 euro
  • Brescia 5.118.677 euro
    BIENNO 1.000.000,00 euro
    CHIARI 452.458 euro
    COMUNITÀ MONTANA DI VALLETROMPIA 1.000.000 euro
    LODRINO 1.000.000 euro
    LUMEZZANE 1.000.000 euro
    POLAVENO 666.218 euro
  • Cremona 6.197.621 euro
    GRONTARDO 998.419 euro
    GUSSOLA 941.741 euro
    MARTIGNANA DI PO 934.407 euro
    OFFANENGO 1.000.000 euro
    PROVINCIA DI CREMONA 970.214 euro
    SAN GIOVANNI IN CROCE 625.611 euro
    VESCOVATO 727.227 euro
  • Mantova 1.919.249 euro
    PORTO MANTOVANO 959.998 euro
    ROVERBELLA 959.250 euro
  • Milano 1.746.001 euro
    ROSATE 795.000 euro
    ZIBIDO SAN GIACOMO 951.001 euro
  • Pavia 656.892 euro
    SILVANO PIETRA 656.892 euro
  • Sondrio 4.967.598 euro
    COSIO VALTELLINO 1.000.000 euro
    GORDONA 1.000.000 euro
    PIANTEDO 1.000.000 euro
    SAMOLACO 1.000.000 euro
    VERCEIA 967.598 euro
  • Varese 3.837.138 euro
    BESOZZO 1.000.000 euro
    CASCIAGO 837.138 euro
    JERAGO CON ORAGO 1.000.000 euro
    LAVENO-MOMBELLO 1.000.000 euro

Totale complessivo 30.117.294 euro

PER LA LINEA B6 PROGETTI FINANZIATI

  • Bergamo 978.835 euro
    COMUNE DI BERGAMO 978.835 euro
  • Brescia 308.007 euro
    COMUNE DI ROVATO 308.007 euro
  • Milano 2.980.320 euro
    ALER MILANO 1.000.000 euro
    COMUNE DI MILANO 1.000.000 euro
    COMUNE DI RHO 980.320 euro
  • Pavia 930.541 euro
    ALER PAVIA-LODI 930.541 euro

Totale complessivo 5.197.705 euro

A questo link la descrizione dei singoli progetti suddivisi per Comune: linea A , linea B

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