Regione Lombardia ha pubblicato la graduatoria definitiva del bando SEED PA (Sostenibilità ed Efficienza Energetica degli EDifici Pubblici) da oltre 35.000.000 di euro: a ricevere il finanziamento saranno 40 progetti che verranno realizzati nei Comuni di 8 province lombarde (Bergamo, Brescia, Cremona, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio e Varese).
SEED PA, il bando per l’efficientamento energetico degli edifici di Regione Lombardia
La misura, sostenuta da risorse del PR FESR 2021-2027, punta a trasformare il patrimonio immobiliare pubblico in strutture moderne, meno inquinanti e più economiche in termini di gestione. Nello specifico, il bando ha l’obiettivo di promuovere la riqualificazione energetica profonda di interi fabbricati di proprietà pubblica, puntando al raggiungimento degli standard più elevati di prestazione energetica ed emissiva. Gli enti lombardi beneficeranno di un contributo a fondo perduto che copre fino al 100% delle spese ammissibili per le opere di efficientamento energetico e fino al 40% i nuovi impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili.
Le due linee di finanziamento
L’iniziativa si articola in due linee di finanziamento distinte:
– per la Linea A, destinata a edifici pubblici ad uso pubblico come municipi, scuole, centri civici, biblioteche e palestre sono stati ufficialmente finanziati 34 progetti presentati da Comuni, Province e altri enti locali lombardi. Queste iniziative beneficeranno di un contributo per un totale di oltre 30 milioni euro;
– per la Linea B, che punta ad avviare importanti cantieri di efficientamento nel settore dell’edilizia residenziale pubblica di proprietà di ALER e dei Comuni, verranno invece finanziati 6 progetti per un totale di oltre 5 milioni di euro.
Strutture più green
“Passiamo alla fase operativa di un’importante operazione di sviluppo ambientale – ha sottolineato l’assessore all’Ambiente e Clima di Regione Lombardia, Giorgio Maione – riqualificare questi edifici significa garantire strutture più green che abbattono drasticamente emissioni e costi delle bollette. È questa la Lombardia che vogliamo: una regione dove la transizione ecologica è sinonimo di innovazione e sostegno concreto agli enti locali”.
Risorse per provincia
Qui di seguito le risorse assegnate per singola provincia:
PER LA LINEA A – 34 PROGETTI FINANZIATI
- Bergamo 5.674.115 euro
ALBINO 523.400 euro
CARONA 877.283 euro
DALMINE 952.227 euro
MORNICO AL SERIO 643.841 euro
PIAZZATORRE 801.365 euro
POGNANO 940.925 euro
VILMINORE DI SCALVE 935.071 euro
- Brescia 5.118.677 euro
BIENNO 1.000.000,00 euro
CHIARI 452.458 euro
COMUNITÀ MONTANA DI VALLETROMPIA 1.000.000 euro
LODRINO 1.000.000 euro
LUMEZZANE 1.000.000 euro
POLAVENO 666.218 euro
- Cremona 6.197.621 euro
GRONTARDO 998.419 euro
GUSSOLA 941.741 euro
MARTIGNANA DI PO 934.407 euro
OFFANENGO 1.000.000 euro
PROVINCIA DI CREMONA 970.214 euro
SAN GIOVANNI IN CROCE 625.611 euro
VESCOVATO 727.227 euro
- Mantova 1.919.249 euro
PORTO MANTOVANO 959.998 euro
ROVERBELLA 959.250 euro
- Milano 1.746.001 euro
ROSATE 795.000 euro
ZIBIDO SAN GIACOMO 951.001 euro
- Pavia 656.892 euro
SILVANO PIETRA 656.892 euro
- Sondrio 4.967.598 euro
COSIO VALTELLINO 1.000.000 euro
GORDONA 1.000.000 euro
PIANTEDO 1.000.000 euro
SAMOLACO 1.000.000 euro
VERCEIA 967.598 euro
- Varese 3.837.138 euro
BESOZZO 1.000.000 euro
CASCIAGO 837.138 euro
JERAGO CON ORAGO 1.000.000 euro
LAVENO-MOMBELLO 1.000.000 euro
Totale complessivo 30.117.294 euro
PER LA LINEA B – 6 PROGETTI FINANZIATI
- Bergamo 978.835 euro
COMUNE DI BERGAMO 978.835 euro
- Brescia 308.007 euro
COMUNE DI ROVATO 308.007 euro
- Milano 2.980.320 euro
ALER MILANO 1.000.000 euro
COMUNE DI MILANO 1.000.000 euro
COMUNE DI RHO 980.320 euro
- Pavia 930.541 euro
ALER PAVIA-LODI 930.541 euro
Totale complessivo 5.197.705 euro
A questo link la descrizione dei singoli progetti suddivisi per Comune: linea A , linea B