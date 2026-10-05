Comunità energetiche nelle case Aler: risparmi sulle bollette

Regione Lombardia porta l’innovazione delle Comunità Energetiche Rinnovabili negli stabili di edilizia residenziale pubblica, con l’obiettivo di contrastare la povertà energetica riducendo le spese delle famiglie.

Gli edifici coinvolti dalla sperimentazione

Nello specifico la Giunta regionale, su proposta dell’assessore Paolo Franco (Casa e Housing sociale) di concerto con gli assessori Giorgio Maione (Ambiente e Clima) e Massimo Sertori (Enti locali, Montagna, Risorse energetiche e Utilizzo risorsa idrica), ha approvato il finanziamento di due progetti pilota: a Stezzano in provincia di Bergamo (via Pino Zanchi 7-7A / 9-11-13-15) e a Caronno Pertusella in provincia di Varese (via Sant’Alessandro 520-540).

Comunità energetiche Aler, il cofinanziamento

La Regione cofinanzia fino al 40% la progettazione e la realizzazione degli impianti fotovoltaici per la sperimentazione di forme di autoconsumo collettivo di condominio e di allacciamento ad una CER, così da consentire agli inquilini di beneficiare dell’energia prodotta e degli incentivi previsti dal gestore dei servizi.

Le risorse messe in campo

Dei 125.000 euro stanziati dalla Regione, 100.000 euro saranno destinati al cofinanziamento degli impianti, mentre 25.000 euro finanzieranno le attività di informazione, formazione e supporto tecnico necessarie alla realizzazione dei progetti pilota e alla loro successiva replicabilità.

I soggetti attuatori

L’intervento di Stezzano sarà attuato da Aler Bergamo-Lecco-Sondrio, mentre quello di Caronno Pertusella da Aler Varese-Como-Monza Brianza-Busto Arsizio.

La ricognizione a livello lombardo

La misura rientra in una strategia regionale più ampia, che prevede anche una ricognizione a livello lombardo degli edifici Aler in grado di ospitare gli impianti e dunque l’innovazione delle CER.

Franco: ridurre il peso delle bollette

“Con i due progetti pilota – sottolinea l’assessore Franco – portiamo la transizione energetica anche nelle case di edilizia residenziale pubblica, mettendo al centro un obiettivo molto concreto: ridurre il peso delle bollette sulle famiglie. Partiamo da Stezzano e Caronno Pertusella con due sperimentazioni che ci permetteranno di misurare gli effetti degli interventi e costruire un modello replicabile in altri territori e in altri edifici Aler. Un modo per coniugare sostenibilità ambientale e sostenibilità sociale, perché la transizione energetica deve essere un’opportunità accessibile a tutti e deve produrre benefici tangibili anche per chi vive nelle case popolari”.

Maione: energia pulita e vantaggi reali

“Le Comunità Energetiche – evidenzia l’assessore Maione – rappresentano uno strumento importante per promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili e generare vantaggi reali per i cittadini. Con questi progetti uniamo sostenibilità ambientale e attenzione alle famiglie più esposte al peso dei costi energetici”.

Sertori: un modello da replicare

“Questa sperimentazione – afferma l’assessore Sertori – ci permette di verificare sul campo le potenzialità dell’autoconsumo collettivo negli edifici Aler, con l’obiettivo di costruire un modello replicabile a livello lombardo e capace di generare risparmio per le famiglie”.