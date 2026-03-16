LNews-AMBIENTE, DA REGIONE 10 MILIONI PER BANDO STRADE VERDI 2026 CHE INCENTIVA LA RICONVERSIONE IN CHIAVE GREEN DI INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA’ E NUOVE OPERE DI RIDISEGNO DEGLI SPAZI PUBBLICI

ASSESSORE MAIONE: CONFERMATO L’IMPEGNO PER RENDERE CITTA’ PIU’ RESILIENTI ALLE SFIDE DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO

(LNews – Milano, 16 mar) La Giunta di Regione Lombardia ha approvato, su proposta dell’assessore all’Ambiente e Clima Giorgio Maione, un finanziamento da 10 milioni di euro per l’edizione 2026 del bando ‘Strade Verdi’, che sostiene interventi in aree pubbliche urbane volti a ridurre le emissioni derivanti dal traffico e l’adattamento ai cambiamenti climatici.

L’iniziativa è rivolta ai Comuni lombardi che intendono realizzare interventi di rigenerazione urbana orientati alla riduzione delle emissioni inquinanti e all’adattamento ai cambiamenti climatici, in attuazione del programma per il miglioramento della qualità dell’aria nel territorio delle regioni del Bacino Padano.

“Con l’approvazione di questa delibera – ha sottolineato l’assessore Maione – trasformiamo il cemento in aree verdi, riducendo l’effetto delle ondate di calore, il traffico, e migliorando l’aria che respiriamo. È un impegno che portiamo avanti con pragmatismo per confermare una misura già molto apprezzata e per continuare a dare risposte concrete alle sfide del cambiamento climatico. Vogliamo città più sicure, meno inquinate e pronte alle sfide del futuro.”

OBIETTIVI – Entrando più nello specifico, la misura punta a incentivare la riconversione di strade in chiave green attraverso nuove opere di ridisegno dello spazio pubblico, con l’obiettivo di abbattere le emissioni inquinanti generate dai veicoli, aumentare aree di mitigazione ambientale e ridurre l’esposizione all’inquinamento di prossimità per gli utenti più vulnerabili.

I progetti finanziati riguarderanno aree adiacenti a quelli che vengono definiti ‘poli attrattori’, come scuole, ospedali, centri civici, trasformandoli in zone più salubri da un punto di vista ambientale grazie all’impiego di soluzioni basate sulla natura (Nature Based Solutions) e a sistemi di drenaggio urbano sostenibile (SuDS). Ai beneficiari del bando verranno forniti strumenti di supporto tecnico per realizzare gli interventi nel modo più efficace.

DESTINATARI DELL’INIZIATIVA – La misura è destinata ai 560 Comuni lombardi che ricadono nella Fascia 1 e Fascia 2 identificati con dgr n. 1008 del 25 settembre 2023 e successivi aggiornamenti, sottoposti a limitazione permanente della circolazione dei veicoli più inquinanti. Non possono accedere alla misura di finanziamento i soggetti titolari di progetti già ammessi e finanziati nell’ambito del bando Strade Verdi 2025, approvato con DDS n. 2297 del 21/02/2025.

Entrando più in dettaglio, le fasce 1 e 2, in cui sono previste le misure di limitazione della circolazione, sono definite sulla base della zonizzazione del territorio finalizzata alla protezione della salute. In particolare, la Fascia 1 comprende gli agglomerati di Milano, Bergamo e Brescia e i capoluoghi appartenenti alla Zona A – Pianura a elevata urbanizzazione (Varese, Lecco, Pavia, Lodi, Cremone e Mantova) con i comuni contermini. La Fascia 2 comprende i restanti comuni appartenenti alla Zona A. Non fanno parte delle fasce 1 e 2 i comuni appartenenti alle zone B (pianura rurale), C (montagna) e D (fondovalle).

CONTRIBUTO MASSIMO PER SINGOLO PROGETTO – Il contributo regionale arriva fino a un massimo di 500.000 euro per progetto, con una ripartizione studiata per sostenere anche gli enti locali di ridotte dimensioni:

· Linea A (Comuni fino a 15.000 abitanti): finanziamento regionale fino all’80% della spesa.

· Linea B (Comuni da 15.001 a 50.000 abitanti): finanziamento regionale fino al 70%.

· Linea C (Comuni oltre 50.000 abitanti): finanziamento regionale fino al 60%.

APERTURA DEL BANDO – Il bando, la cui apertura è prevista nel mese di aprile, premia inoltre gli interventi che integrano tecnologie innovative basate sull’ uso dell’Intelligenza Artificiale (AI) nel settore della tutela ambientale. L’efficacia della misura sarà certificata da indicatori precisi, come la stima della riduzione dei veicoli transitanti e l’estensione delle nuove aree verdi create. Le opere dovranno essere collaudate entro dicembre 2028, con rendicontazione finale nei 60 giorni successivi.

Maggiori informazioni saranno disponibili a questo link.

(LNews)

red