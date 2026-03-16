LNews-TUTELA SUOLO, ASSESSORE SERTORI: APPROVATO PROGRAMMA INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL RETICOLO IDRICO PRINCIPALE

A DISPOSIZIONE DEL TERRITORIO 1,3 MILIONI DI EURO NEL BIENNIO 2026-2027

(LNews – Milano, 16 mar) Per aumentare la resilienza del territorio, favorire le azioni di adattamento ai cambiamenti climatici e mitigare il rischio idrogeologico, anche negli eventi emergenziali, la Giunta di Regione Lombardia ha approvato la proposta di programma di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del reticolo idrico principale. La proposta è dell’assessore a Enti locali, Montagna e Utilizzo risorsa idrica, Massimo Sertori, di concerto con il collega Gianluca Comazzi (Territorio e Sistemi verdi).

“Il reticolo idrico principale è di competenza regionale – ricorda l’assessore Sertori – e, con il programma approvato oggi, attueremo interventi prioritari sugli alvei, attraverso gli enti locali, per un importo di 1,3 milioni di euro nel biennio 2026-2027”. “La programmazione di questo tipo di azioni – continua Sertori – conferma la costante e concreta attenzione nei confronti di tutto il territorio regionale”.

Gli interventi di ripristino e manutenzione dell’alveo e per il recupero della funzionalità idraulica sono realizzati al fine di ripristinare la sezione di deflusso dell’alveo e mantenere la funzionalità delle opere idrauliche esistenti. Le opere saranno attuate dagli enti locali con le autorità idrauliche rappresentate dagli Uffici Territoriali Regionali, che esercitano la vigilanza sul reticolo di competenza regionale.

GLI INTERVENTI

E questo è il programma degli interventi del programma approvato suddivisi per UTR e con indicazione della località, dell’oggetto e dell’importo concesso e dell’anno di impegno di spesa.

UTR BERGAMO

Albino, intervento di manutenzione straordinaria per il ripristino della sezione idraulica del Torrente Albina, nel tratto a monte di via Carlo Alberto Dalla Chiesa, 150.000 euro nel 2026.

UTR BRIANZA – SEDE LECCO

Valmadrera – Civate, interventi di manutenzione straordinaria dell’alveo e delle sponde del Rio Torto e degli affluenti principali, 150.000 euro nel 2026 e 100.000 euro nel 2027;

Civate – Valmadrera, interventi di manutenzione ordinaria per la gestione della vegetazione e dell’alveo del torrente Toscio, 35.000 euro nel 2026;

Taceno, interventi di manutenzione ordinaria per la gestione della vegetazione e dell’alveo del torrente Pioverna in località Tartavalle, 25.000 euro nel 2026.

UTR BRIANZA – SEDE MONZA

Limbiate, interventi di manutenzione straordinaria (argini ed alveo) sui torrenti Lombra e Cisnara (reticolo principale) parte nord e ovest del territorio comunale, 50.000 euro nel 2026 e 50.000 euro nel 2027.

UTR BRESCIA

Piancamuno – Edolo, interventi di manutenzione ordinaria per la gestione della vegetazione ripariale fiume Oglio, aree demanio in concessione alla Comunità Montane Valle Camonica, 40.000 euro nel 2026;

Villa Carcina, Sarezzo, Marcheno, Gardone Val Trompia, interventi di manutenzione straordinaria e rifacimento della difesa spondale a Villa Carcina, riparazioni spondali puntuali a Sarezzo e manutenzioni spondali da Villa Carcina a Marcheno, 150.000 euro nel 2026 e 150.000 euro nel 2027.

UTR INSUBRIA – SEDE VARESE

Malnate, interventi di manutenzione ordinaria di risezionamento e taglio piante del torrente Lanza, 28.000 euro nel 2026;

Brusimpiano, manutenzione straordinaria del torrente Trallo, 100.000 euro nel 2026.

UTR PAVIA E LODI – SEDE DI PAVIA

Colli Verdi e Zavattarello, interventi di manutenzione ordinaria per il taglio della vegetazione spondale e in alveo e rimozione alberature morte lungo il torrente Morcione a valle del ponte in località Sabbioni, 42.000 euro nel 2026;

Borgoratto Mormorolo, manutenzione straordinaria: ripristino difese spondali in prossimità della briglia e pulizia alveo, 100.000 euro nel 2026;

Torricella Verzate, interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino puntuali del Torrente Verzate, 100.000 euro nel 2026.

UTR MONTAGNA

Teglio, interventi di manutenzione ordinaria dell’alveo, taglio e rimozione piante frazione San Giacomo, 30.000 euro nel 2026. (LNews)

gus