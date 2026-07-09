15 milioni in più per le Pmi con i Basket Bond Lombardia

Con i Basket Bond Regione Lombardia mette in campo ulteriori risorse per agevolare l’accesso al credito delle piccole medie imprese.

Attraverso una delibera di Giunta, infatti, sono stati stanziati circa ulteriori 15 milioni di euro per incrementare la precedente dotazione finanziaria di Basket Bond Lombardia, misura voluta dall’assessore allo Sviluppo economico Guido Guidesi per supportare gli investimenti e i piani di sviluppo delle Pmi lombarde.

Accesso al credito per piccole e medie imprese

Con questo provvedimento, la Regione sostiene l’accesso a forme di credito alternativo da parte delle piccole e medie imprese che intendono emettere un minibond per finanziare, da un lato, progetti con ricadute positive sulla filiera di approvvigionamento, e dall’altro progetti che riguardano la sostenibilità ambientale ed energetica e l’economica circolare. Con gli ulteriori circa 15 milioni di euro stanziati, la dotazione complessiva passa così da 32 milioni a circa 50 milioni di euro.

Nuovi fondi per garantire continuità strumento

L’iniziativa ha registrato un forte interesse da parte delle aziende lombarde: tra agevolazioni già concesse e domande ancora in istruttoria risultano infatti impegnati oltre 25,2 milioni di euro. Considerato il successo della misura e la recente proroga del bando fino al 2027, la Regione ha recuperato nuovi fondi per garantire la continuità dello strumento e finanziare ulteriori investimenti delle imprese.

Basket Bond Lombardia prevede condizioni economiche di accesso vantaggiose per i beneficiari, grazie alla presenza della garanzia gratuita di Regione Lombardia a copertura del 100% dei mancati pagamenti su ciascun minibond, entro il limite massimo del 25% dell’ammontare di ciascun portafoglio, e alla possibilità di richiedere un contributo a fondo perduto che può coprire, a seconda del regime di aiuto, fino al 100% dei costi di strutturazione ed emissione dei minibond.

I minibond emessi dalle singole imprese, raggruppati in due portafogli, sono stati sottoscritti in quote paritetiche da Finlombarda e Cassa Depositi e Prestiti (CDP) in qualità di investitori istituzionali tramite un veicolo di cartolarizzazione (SPV). Banca Finint ha agito come arranger dell’operazione e BonelliErede come ‘deal counsel’.

Dall’avvio del programma sono state concluse tre tranche di emissione, per un valore complessivo di circa 30 milioni di euro di minibond a favore di 10 PMI lombarde, a sostegno di investimenti ammessi per circa 40 milioni di euro.

La prima tranche, conclusa a dicembre 2025, ha coinvolto quattro imprese per complessivi 12 milioni di euro di minibond. La seconda tranche, conclusa ad aprile 2026, ha riguardato altre quattro imprese per complessivi 12,3 milioni di euro. La terza tranche, conclusa recentemente, ha interessato due ulteriori PMI lombarde per complessivi 5 milioni di euro.

I minibond emessi dalle singole imprese, raggruppati in due portafogli, sono sottoscritti in quote paritetiche da Finlombarda e Cassa Depositi e Prestiti, in qualità di investitori istituzionali, tramite un veicolo di cartolarizzazione. Banca Finint agisce come arranger dell’operazione e BonelliErede come deal counsel.

Le imprese beneficiarie operano in settori strategici per la competitività del sistema produttivo lombardo, il rafforzamento delle filiere, la transizione energetica, l’economia circolare, la sostenibilità ambientale e l’innovazione. I minibond sostengono progetti di investimento orientati alla crescita, all’efficientamento dei processi produttivi e alla sostenibilità.