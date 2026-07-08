aree interne Oltrepo' Mantovano

Tour Aree interne, Oltrepò Mantovano: Regione mette in campo oltre 14 milioni per la strategia che rende i territori ‘Smart Community’, lo sviluppo economico si coniuga alla coesione sociale

Presidente Fontana: con ‘Lombardia Autentica’ risorse concrete per rendere competitiva anche questa parte della Lombardia valorizzando i patrimoni locali, cultura e turismo protagonisti

Assessore Sertori: 23 interventi mirati che rispondono alle istanze locali, lavoro frutto di condivisione con Enti e istituzioni

La creazione di un sistema diffuso di foresterie, ciclofficine e residenze artistiche per potenziare l’attrattività turistica dei Comuni del Consorzio Oltrepò Mantovano in chiave green. La ristrutturazione e riqualificazione energetica di un complesso di edilizia residenziale pubblica nel Comune di Ostiglia destinato alle fasce più fragili della popolazione. E ancora la valorizzazione delle aree naturalistiche del sistema dei Plis (Parchi Locali di Interesse Sovraccomunale) nelle aree dei territori interessati, con particolare attenzione alle necessità delle persone con ridotte capacità motorie.

Questi sono solo alcuni dei ventitré progetti per i quali Regione Lombardia ha messo in campo importanti risorse nell’ambito della Strategia territoriale ‘Oltrepò Mantovano Smart Community’, iniziativa che ha come obiettivo quello di promuovere sviluppo economico e coesione sociale, nel quadro di una visione concreta e attenta alle istanze dei territori.

A fare il punto sugli investimenti per le Aree interne, e in particolare per l’Area interna dell’Oltrepò Mantovano, a cui sono destinati oltre 14 milioni di euro, sono stati questa mattina, a Revere (Borgo Mantovano), il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana e l’assessore agli Enti locali e Montagna Massimo Sertori nel corso dell’ottava tappa del tour istituzionale ‘Lombardia Autentica’, che ha coinvolto inoltre i Comuni di Ostiglia, Quistello e Pegognaga (dove si trova il Parco San Lorenzo).

Alla giornata di lavoro sulle Aree interne nel territorio dell’Oltrepò Mantovano, che ha rappresentato un importante momento di confronto con i rappresentanti locali, hanno partecipato anche alcuni consiglieri regionali tra cui Alessandra Cappellari, Paola Bulbarelli e Marco Carra. Tra i relatori Carlo Bottani, presidente della Provincia di Mantova, Alberto Borsari, sindaco di Borgo Mantovano e presidente del Consorzio Oltrepò Mantovano e altri amministratori locali.

Dotazione finanziaria e ripartizione per fonte di finanziamento

La dotazione finanziaria totale per i diversi interventi previsti nell’Area interna Oltrepò Mantovano ammonta a 14.375.000 euro, di cui 6.875.000 euro provengono da risorse regionali, 6.500.000 euro dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e 1.000.000 dal FSE+ Fondo sociale europeo Plus.

Presidente Fontana: contributo delle aree interne è fondamentale per lo sviluppo della Lombardia

“Con la Strategia delle Aree interne – ha affermato il presidente Fontana – Regione Lombardia conferma la sua attenzione ai territori, motori di sviluppo e custodi della nostra identità culturale, che vogliamo valorizzare attraverso politiche mirate, rendendoli protagonisti del percorso di crescita economica”.

“L’Oltrepò Mantovano – ha aggiunto – è un esempio concreto di come, grazie alla collaborazione tra istituzioni e amministrazioni locali, sia possibile promuovere lo sviluppo attraverso interventi che migliorano i servizi, tutelano le fasce sociali più deboli, valorizzano il patrimonio ambientale e culturale, rendendo queste zone sempre più attrattive. Gli oltre 14 milioni di euro destinati a quest’area confermano ancora una volta come Regione Lombardia risponda con pragmatismo alle istanze locali attraverso un’assegnazione puntuale di fondi che si traducono in progetti capaci di migliorare la competitività di questo territorio”.

Assessore Sertori: interventi mirati grazie all’ascolto delle istanze dei territori

“La Strategia per l’Oltrepò Mantovano nasce da un percorso di ascolto e programmazione condivisa con il territorio. L’obiettivo è costruire interventi su misura, capaci di rispondere ai bisogni delle comunità e di mettere in rete Comuni, istituzioni e realtà locali. Le risorse messe in campo consentiranno di realizzare progetti che rafforzano i servizi di prossimità. Ed anchr la mobilità sostenibile, l’innovazione e la valorizzazione del patrimonio naturale e culturale. Creando così le condizioni per contrastare lo spopolamento e favorire nuove opportunità di sviluppo”.

L’agenda della tappa nell’Oltrepò Mantovano

Nel corso della mattinata la delegazione di Regione Lombardia, guidata dal presidente Fontana, ha visitato a Ostiglia gli edifici che ospitano gli alloggi di edilizia popolare in fase di riqualificazione.

Nel pomeriggio il tour istituzionale continuerà con una visita al centro Polifunzionale di Emergenza di Protezione civile a Villa Poma (Borgo Mantovano). Qui sorgerà la nuova caserma dei Vigili del Fuoco. Poi proseguirà al Museo Gorni di Nuvolato (frazione del Comune di Quistello), interessato dal progetto sulla realizzazione del sistema diffuso di foresterie. Ed anche ciclofficine e residenze artistiche.

A concludere la tappa nell’Oltrepò Mantovano la visita al parco San Lorenzo. Si tratt di una tra le aree coinvolte nell’intervento di miglioramento dell’accessibilità delle aree Plis (Parchi Locali di Interesse Sovracomunale).

I Comuni dell’Area Interna Oltrepò Mantovano

L’Area interna Oltrepò Mantovano ha come soggetto capofila il Consorzio Oltrepò Mantovano e interessa 19 Comuni: Borgo Mantovano, Borgocarbonara, Gonzaga, Magnacavallo, Moglia, Motteggiana, Ostiglia, Pegognaga, Poggio Rusco, Quingentole, Quistello, San Benedetto Po, San Giacomo delle Segnate, San Giovanni del Dosso, Schivenoglia, Sermide e Felonica, Serravalle a Po, Sustinente, Suzzara.

I punti chiave della strategia

Tra i punti chiave della Strategia di Regione Lombardia per l’Oltrepò Mantovano ci sono la digitalizzazione e l’innovazione del tessuto produttivo e della pubblica amministrazione, il potenziamento dei servizi di prossimità (sociosanitari, educativi e di welfare) e della mobilità sostenibile, la valorizzazione del patrimonio culturale, naturale e turistico e la transizione ecologica ed energetica del territorio. La Strategia assume la transizione e l’innovazione digitale come leva trasversale per connettere i centri dispersi del territorio, ridurne la marginalità e rendere più efficienti e prossimi i servizi rivolti a cittadini e imprese. Con un approccio territoriale, essa fa leva sulle vocazioni esistenti e radicate e sugli attori già attivi sul territorio, dedicando particolare attenzione all’inclusione sociale e lavorativa delle fasce più fragili.

A questo link l’elenco e i dettagli dei 23 interventi della Strategia dell’Area interna Oltrepò Mantovano.